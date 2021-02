Cristina Fernández confesó que se sintió «de diez» luego de colocarse la vacuna rusa y que no tuvo «ninguna reacción»

No fue en una conferencia, tampoco en una nota pautada con algún medio, ni mucho menos por cadena nacional, quien obtuvo las primeras palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre cómo reaccionó tras inocularse la vacuna contra el Covid-19 fue una ciudadana común.

El hecho sucedió esta semana y se conoció porque la señora que registró las palabras lo subió a sus redes: La vecina, a a la que nunca se le ve la cara pero se entiende que es militante peronista, dado que en varias oportunidades se escucha que se dirigió a CFK como “compañera”, le preguntó por el “pinchazo” a lo que la presidenta del Senado respondió: “No me dolió y no tuve ninguna reacción. Mirá que soy bastante aprensiva con el dolor físico. Me dijeron que me podía dar alguna febrícula o algo, pero nada. De diez”.

El instante se produjo minutos antes de que Cristina se subiera al auto que la llevaría al Congreso, fue allí que en menos de cinco minutos intercambia un cordial dialogo con la vecina revelando que no manifestó ningún efecto adverso después de recibir la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus.

Tras escuchar la respuesta, la mujer le agradeció a la titular del Senado por haberle respondido y la saludó de forma afectuosa, a la distancia. Además, le dijo que esperaba “vacunarse pronto”. Me está temblando todo, qué hermosa que estaba”, expresó al finalizar el video, siempre con su voz en off. También le dijo un par de veces: “Ojalá yo me pueda vacunar”.

Vale recordar que la vicepresidenta asistió al Hospital Presidente Perón de Avellaneda el 24 de enero, donde el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, la inmunizó contra el COVID-19.