Cristina Fernández difundió un video del ataque a su despacho en el Congreso

Cristina Fernández difundió un video del ataque contra su despacho. (Captura Twitter)

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un nuevo video sobre el ataque a su despacho durante los incidentes frente al Congreso ocurridos el jueves pasado, en un posteo en Twitter con una grabación de imágenes en tiempo real y un mensaje en el que calificó como «grave» al hecho y aseguró que «alguien (lo) planificó y mandó a ejecutar».

El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. pic.twitter.com/EdqFrknhPm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2022

«El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave», posteó la titular del Senado desde su cuenta de Twitter.

Fernández de Kirchner acompañó el mensaje con un nuevo video obtenido, según explicó, por la cámara de seguridad de la Policía Federal emplazada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, en el que se observa cómo encapuchados arrojan bombas de pintura primero y piedras después hacia las ventanas de su oficina del lado izquierdo del Palacio Legislativo, justamente sobre la avenida Entre Ríos.

«Las siguientes imágenes corresponden a la cámara de seguridad de la Policía Federal ubicada en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en el exterior del Senado de la Nación», explica la titular de la Cámara alta junto a imágenes del video en el que se puede ver a varios individuos arrojando elementos contra el edificio y a otros encapuchados rompiendo trozos de vereda.

«15.07. Los agresores arrojan bombas de pintura para señalar el objetivo: las ventanas del despacho de la Vicepresidenta», precisa en el video sobre los incidentes ocurridos cuando la Cámara de Diputados comenzó al debate sobre el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las secuencias siguientes, el video muestra el momento en el que el ataque es filmado desde adentro del despacho.

«15.12. Luego de desalojar el despacho, un colaborador de la Presidencia del Senado ingresa y coloca un teléfono celular sobre una mesa ratona para registrar el atentado desde adentro», se agrega.

En el final, remarca que a las «15.21, a los 20 minutos de iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales» y el video exhibe el primer cordón policial que arriba a la Plaza de los Dos Congresos desde la calle Hipólito Yrigoyen.

Agresores identificados

En las úlimas horas se informó que los atacantes fueron identificados por las fuerzas de seguridad a partir de las filmaciones tomadas por cámaras en el lugar, informaron a Télam fuentes judiciales.

Se trata de ocho personas jóvenes que, según las fuentes, no tendrían afiliación política conocida.

Gracias a un software del Ministerio de Seguridad, identificaron a los presuntos responsables de los ataques. (Foto Daniel Dabove)

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, analiza los informes al respecto y el sumario para determinar los pasos a seguir.

La semana pasada, la magistrada había dispuesto medidas de prueba para identificar a los responsables de los destrozos.

En la causa intervienen Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo.

Los sospechosos fueron identificados con un «software» del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, indicaron las fuentes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la investigación está «muy avanzada» y que se está trabajando en «esclarecer los hechos».

«La investigación está muy avanzada. No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque la marcas rojas no son una casualidad», afirmó Fernández en declaraciones formuladas a la radio La Red.

El funcionario consideró que el ataque al despacho de la vicepresidenta «fue algo profeso» por las marcas en rojo, que comparó con las de «narraciones bíblicas», y aseguró que en la movilización había «un grupo grande» mientras otro número reducido de personas se abocaba «específicamente a agredir la oficina de Cristina».

«No hubo una orden nuestra de no poner vallas porque no manejamos la calle desde 2018, cuando pasaron todas las comisarias de la Policía Federal a la de la Ciudad. No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error del (ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D’Alessandro, sino que no lo hicieron por motu propio y porque alguien dio la instrucción», afirmó Aníbal Fernández.

En tanto, señaló que el jueves próximo, cuando se discuta el proyecto de acuerdo con el FMI en la Cámara de Senadores, «debería haber vallas».

Si bien dijo que aún se desconoce el «objetivo» del ataque, ponderó que «hay mucho avance en la investigación» y que se está «trabajando en esclarecer los hechos que están judicializados desde esa misma noche».