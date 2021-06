Cristina Fernández pidió “dejar la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política” – Télam

Cristina Fernndez, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, encabez este lunes un acto en el Hospital de Nios “Sor Mara Ludovica” de La Plata.

Esta obra haba sido comenzada por el gobierno de Vidal y, sin embargo, quedaba mucho por hacer y hubo una decisin de Axel Kicillof de seguirla. En el mundo de la anti poltica, los polticos son todos iguales. Bueno no. No son todos iguales. No somos todos iguales. pic.twitter.com/a0DeIjy6R2 Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2021

La vicepresidenta de la Nacin, Cristina Fernndez de Kirchner, pidi este lunes a la dirigencia poltica que deje “la vacuna y la pandemia afuera de la disputa poltica” y abog para que no se ponga en duda “lo que dice la ciencia”, al encabezar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un acto en el Hospital de Nios “Sor Mara Ludovica” de La Plata.

“No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve. En nombre de tanta gente que no se vacun y hoy ya no est, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa poltica”, expres la vicepresidenta.

Cristina Fernndez, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabez esta tarde un acto en el Hospital de Nios “Sor Mara Ludovica” de La Plata, donde se reanudaron obras en el Pabelln de Salud Mental, que implicarn una inversin de $148.605.766.

“Entre todos podemos llegar a un acuerdo bsico mnimo; hay cosas que no pueden ser ya objeto de discusin”, afirm Cristina al referirse a los cuestionamientos dirigidos hacia las vacunas y a las medidas de cuidado para frenar los contagios de coronavirus que, sin embargo, encuadr en situaciones de “irracionalidad” que se dan en todo el mundo.

La vicepresidenta pidi “no buscar divisiones ni entorpecer al otro”.

“Contribuyamos a que haya menos contagios”, pidi, al tiempo que resalt que Argentina cuenta, desde hoy, con “20 millones de vacunas”.

Cristina Fernndez analiz que “con la ltima llegada de Astrazeneca llegamos a los 20 millones de vacunas, con todas las dificultades que vemos y son producto de la desigualdad, vemos pases que han acaparado millones de vacunas a punto tal que tienen 8 vacunas por habitantes frente a otros que penan por vacunas”.

“No sera mejor que todos unidos pidamos a esos pases que sean solidarios y enven esas vacunas al resto del mundo?”, se pregunt la vicepresidenta.

Cristina hizo tambin un “llamado a los medios de comunicacin” para que contribuyan a garantizar informacin veraz a la poblacin y que no se ponga “en duda la palabra de los mdicos y de la ciencia”.

“Ayudemos a la verdadera libertad cuando estemos todos vacunados y podamos hacer lo que queremos”, subray y evalu que “debera haber un acuerdo tcito de la sociedad para hacerle caso a los mdicos”.

La epidemia de polio

En ese contexto, la vicepresidenta record que cuando nia asista a este nosocomio peditrico, centro de referencia de la provincia de Buenos Aires, para vacunarse y que all incluso recibi su dosis de Sabin oral contra la poliomielitis.

“La campaa de polio fue despus del derrocamiento de (Juan Domingo) Pern, imagnense si haba grieta en el pas, en el colegio vacunaban obligatoriamente, estaba prohibido hablar de Pern y Evita por ley, imagnense si haba que luchar por las libertades en serio, la libertad de elegir, de votar a quien uno quiere”, relat.

Explic que, en ese contexto, “en mi casa la mayora era peronista, salvo mi viejo, pero no se nos ocurri decir no nos vamos a vacunar, (decir eso) es producto de la irracionalidad, que no es patrimonio de Argentina, no es el juego de la democracia, hay algo que escapa y es la falta de razones”.

Tras enviar un abrazo a todos y todas aquellas personas que han perdido un ser querido en esta pandemia, Cristina confi: “Vamos a salir de esto, con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos y todas las argentinas”.

El discurso de Kicillof

Por su parte, Kicillof tambin reclam a la oposicin que “deje de sembrar odio por los canales de televisin” y sostuvo: “Si quieren actuar en forma responsable ayuden con algo: consigan vacunas o antense como voluntarios”.

Kicillof expres su emocin por estar inaugurando obras en un hospital que tiene 126 aos de fundado y que sin embargo, al asumir su gestin, lo encontr “en estado de abandono en trminos edilicios que no se merecen los y las trabajadoras y los nios y las nias de la provincia de Buenos Aires”.

Detall que la obra inaugurada fue paralizada en agosto de 2019 por el Gobierno anterior de Mara Eugenia Vidal, lo que calific como “una vergenza”

“Muchas obras se empezaron y no se terminaron, otras estaban prcticamente terminadas y no se quisieron inaugurar porque las haba empezado otro Gobierno. Los 5 hospitales que no quisieron inaugurar son una vergenza”, dijo Kicillof, quien precis que “vinimos a terminar las asignaturas pendientes” de la administracin de Vidal.

El mandatario bonaerense remarc con irona que “los que dejaron pudrir vacunas nos dicen cmo hay que vacunar; los que no terminaban hospitales nos quieran decir cmo hay que hacer con el sistema de salud, los que cerraron escuelas tcnicas, escuelas en el Delta, nos vienen a decir lo que hay que hacer en educacin”.

“Cerrar escuelas es algo que manejan y nosotros no cerramos ningunas; es una falta de respeto a las maestras decir que no hubo clases”, complet.

El mandatario cuestion a la oposicin por “venir a poner ms angustia a una pandemia difcil, venir a inculcar odio, generar divisin”.

“Lo nico que pedimos es que, si quieren actuar de oposicin responsable, ayuden con algo, que consigan vacunas, se pongan de voluntarios, que acompaen a la gente que sufre en vez de recorrer canales y Twitter llenando de odio a la gente, es una invitacin para que colaboren, la mano est extendida para que ayuden porque hace falta”, reclam.

Finalmente, con emocin, se refiri a los trabajadores de salud: “Se podr llenar de equipos, de edificios, inaugurar hospitales pero lo central son los trabajadores y trabajadoras de la salud”, dijo y agreg: “hay que invertir en eso, este hospital ustedes lo van a usar para curarnos y salvarnos la vida, muchas gracias”.

En el acto de inauguracin estuvieron presentes la vicegobernadora bonaerense, Vernica Magario; y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

La obra inaugurada

En el primer y tercer piso inaugurados este lunes hay habitaciones compartidas de internacin; en el 2 piso se desarrolla un rea de internacin especial y en la azotea hay un espacio para la colocacin de los equipos para la instalacin de climatizacin, como as tambin los tanques de reserva.

El nuevo edificio cuenta adems con un subsuelo de 166 m2, la Planta Baja de 382 m2, un primer nivel de 457 m2 y un segundo y tercer nivel de 366 m2 cada uno. Se suma as una superficie cubierta total de 1.761 m2 de obra nueva provista de instalaciones de gases medicinales para internacin