Cristina Fernández y un discurso que la aleja del Presidente: «Hay que decirle la verdad a la sociedad argentina» (video)

Tras el anuncio de Unión por la Patria a días del cierre de listas para las elecciones 2023, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves un acto en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro Gabriel Katopodis.

“Esta señora que está a mi derecha recibió en junio de 2003, al mes de Néstor (Kirchner) asumir como presidente, dos millones 100 mil planes de trabajo que eran los famosos jefes y jefas de hogar/familia. Cuando terminó como ministra de desarrollo social en diciembre de 2015 eran 240 mil aproximadamente que estaban organizados en cooperativas, trabajaban”, elogió la vicepresidenta a la gobernadora de Santa Cruz, con quien compartió escena al momento de dar su discurso.

En otro punto de su exposición trazó una analogía con la crisis que vivió la Argentina a principios del siglo XXI, en relación a los condicionamientos de la economía del país, aunque marcó diferencias. “Había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia” sentenció al tiempo que agregó que “no es el mismo país que en 2001, cuando había dos dígitos de desocupación”.

“Cuando Néstor toma la decisión y recupera para la Argentina el timón de su economía. ¿Creen que fue casualidad que durante 12 años hubiéramos podido ensayar un plan de obras públicas como nunca se había hecho hasta ese momento e incorporar derechos?”, agregó

Cristina Kirchner aludió a la frase que utilizó tiempo atrás para cuestionar al Poder Ejecutivo – “funcionarios que no funcionan” – y la usó en sentido contrario. “Sería injusto igualar… hay muchos funcionarios que funcionan, el problema es que no tuvimos en los que funcionan a los que estaban manejando la economía y la ´tarasca´. Ese es el problema que tuvimos, porque Kato (por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que estaba a su lado en el acto) puede ser bueno en Obras Públicas, Luana en el PAMI…” lanzó.

El Partido Judicial

“Hay algunos que no pusieron mucho empeño en eso (gestionar) pero sí en ir al Partido Judicial”, sostuvo la vicepresidenta en relación a las tensiones que hubo en las últimas horas en el oficialismo, en la antesala al cierre de alianzas.

“Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única… la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Pero es mí idea. Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente político para que fuera candidata a senadora contra la que tal gobernador o gobernadora puso en tal provincia, no se me pasa por la cabeza eso”, sostuvo, en otra alusión velada al presidente.

El Mensaje para Alberto Fernández

“Uno exige mucha responsabilidad y recuperar la representación política: que cuando a uno lo votan”, sostuvo la vicepresidenta. Temprano, el senador Oscar Parrilli había advertido: “Alberto estuvo llamando a dirigentes del interior para que se sumen a la campaña de Scioli”.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado… Acá me permito un poquito de personalismo: me ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, lanzó la ex mandataria.

Y se diferenció: “Toda esta discusión de ir a PASO, candidatura única…Cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Pero esa es mi idea”.

“Jamás se me hubiera ocurrido llamar a una provincia para que alguien sea candidata o candidato” sentenció en lo que fue un discurso donde apuntó directamente al Presidente y volvió a pedir un diálogo entre todas las fuerzas políticas para negociar con el FMI.