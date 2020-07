CRISTINA K:  LA IZQUIERDA EXISTENTE.

Pablo Gerchunoff*. Con Cristina sola no se gana; sin Cristina, se pierde. Ante esta situación cobran sentido otras preguntas: ¿podría haber gobernado Evita “la patria, el movimiento y a los hombres” en los años 50? ¿Puede Cristina Fernández gobernar hoy la patria, el movimiento y a los hombres? Dejo de lado la primera pregunta contrafactual. La segunda la contestó la ex presidenta y se respondió que no: que así ni siquiera podía ganar las elecciones presidenciales de 2019.

Y con esa respuesta fabricó una historia, la historia que estamos viviendo. Contestó que no y que no podía ganar las elecciones cuando comunicó usando la tecnología moderna que el candidato a presidente por el peronismo sería Alberto Fernández. Se trataba nada menos que del jefe de campaña de Sergio Massa, quien en las elecciones intermedias de 2017 le había arrebatado el triunfo a la propia Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires –su lugar en la política– por un puñado de votos. Además, había sido jefe de Gabinete en la época de Néstor Kirchner y luego se había distanciado y había criticado duramente a la ex presidenta.

Lo que Cristina Fernández comunicó entonces fue su debilidad electoral (al menos para los parámetros peronistas), pero también su fortaleza para ungir a un candidato y llevarlo a la presidencia. Lo que diseñó ese día es de un extraordinario interés: una presidencia débil elegida por una líder política débil, confinada a lealtades minoritarias, pero llena de astucia. Sin ese acto el peronismo no le habría perdonado nunca la obcecación con una candidatura imposible…La ingeniería política necesaria para completar el trabajo no se acababa en la astucia. Así es que los argentinos estamos gobernados hoy por una coalición. ¿Qué coalición? Una coalición política de peronistas con peronistas que se desconfían entre sí, temerosos, como ya es habitual en todo el arco político, hasta de sus propios celulares. Literalmente, para los tiempos que corren, la imaginación al poder.

¿Se puede? ¿Es factible esa coalición? ¿Puede mantenerse como tal y gobernar? Para ensayar una respuesta, apelemos provisoriamente –y desfigurándola un poco– a la fábula de la rana y el alacrán. En la fábula, la rana es la razón y el alacrán es la naturaleza irreprimible. La rana, en este caso Alberto Fernández, es la razón de gobierno que tiene que cruzar el río, pero cargando en su lomo al alacrán, esto es, a Cristina (perdóneme el lector cristinista por una analogía de dudoso gusto). A diferencia de lo que ocurre en la fábula, en nuestra narración política el Presidente no puede elegir: está obligado a cargar con la ex presidenta, pero al igual que en la fábula, no cree que prime en ella la naturaleza irreprimible. ¿Por qué habría Cristina Fernández de clavar el aguijón si con eso se hundiría también ella? ¿No le conviene colaborar y llegar a la otra orilla? Él tiene razón. No hay ningún argumento plausible para que ella clave el aguijón. Cristina Fernández no es el alacrán, no es la naturaleza irreprimible, es también la razón. Solo que es otra razón, no la razón de gobierno, sino la razón de una líder popular radicalizada que ya no puede representar a las mayorías y está legítimamente obsesionada por retener a su minoría, la primera minoría. Ella tiene que cuidar a los suyos y hacer visible que los está cuidando, no solo materialmente sino también en el mundo más inasible de las ideas (sobre todo para los jóvenes, a quienes conquistó con la agenda moderna del feminismo, el aborto legal y la lucha contra el cambio climático). Cristina Fernández es la izquierda realmente existente en Argentina, y en tanto apartada por su propia voluntad de las difíciles decisiones cotidianas de gobierno, se permite (y le conviene) cultivar la intransigencia. Ya ha transado al modelar el reparto de posiciones en la administración. No le hace falta más. En cada señal que emita y con la cual tiña con sus colores al gobierno, buscará confirmar su identidad y disolver cualquier duda que periódicamente surja sobre su jefatura política. Buscará, pues, que nada difumine la interpretación de sus actos. Ella querrá presentarse como la claridad absoluta, en medio de sus muchas oscuridades. La claridad de la distribución del ingreso, de la protección social, de la centralidad del Estado. “A mi izquierda, la pared”, dijo, yo creo que sinceramente, en agosto de 2014. Habrá entonces más de un Vicentin en el futuro, aunque no necesariamente sean estatizaciones, como en este caso ocurrió con la cerealera. Y en cada Vicentin habrá una batalla heroica en la que le interesará ganar, aunque preferirá perder antes que negociar. Es lo que nos enseñó junto con su marido en el conflicto con el campo de 2008, un momento fundacional del kirchnerismo, y lo que repitió en el litigio con los acreedores externos.