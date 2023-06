Cristina Kirchner al detalle: el libro que le regaló a Alberto pero «no leyó», indirectas y recomendación de serie

Durante su discurso en un acto de ampliación de obras en la provincia de Santa Cruz realizado este jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó nuevamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, disparó contra algunos dirigentes del partido con indirectas y hasta le reclamó al presidente no haber leído un libro que le regaló el año pasado.

Diario de una temporada en el quinto piso es el libro de memorias que publicó Juan Carlos Torre, sobre las políticas económicas y la crisis atravesada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. «Le mandé el libro al Presidente, no sé si lo leyó, me parece que no«, se lamentó Cristina durante el discurso.

El autor es el prestigioso sociólogo que fue parte del equipo del ministro de Economía, Juan Sourrouille, designado por Alfonsín en febrero de 1985, reemplazando a Bernardo Grinspun. En su libro expone, con archivo, cartas y grabaciones, los detalles de la gestión marcada por una salvaje deuda heredada y una inflación imparable. Un panorama con el que el presidente actual podría llegar a sentirse representado.

Cristina Kirchner comparó la crisis con las del 89 y 2001 y dijo que el FMI «le puso una pistola en la cabeza» a la Argentina

El regalo pudo ser una advertencia por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le termina soltando la mano a Raúl Alfonsín, y sobre la relación con distintos espacios que Torre lamenta hayan menoscabado la gestión de Sourrouille, como los sindicatos, los empresarios y la política.

La frase que disparó Cristina Kirchner esta tarde causó risas entre los presentes, aunque no es la primera señal de tensiones que despierta el regalo. El año pasado, la vicepresidenta se había referido a Diario de una temporada en el quinto piso, con un comentario que incluía una chicana hacia la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“Hoy se lo mandé de regalo al Presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada en el cumpleaños. Sino, ya veo el lunes ‘miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito en el cumpleaños'», ironizó.

La serie que recomendó Cristina Kirchner

Un día después del cierre de las alianzas y de haber rebautizado su espacio político como Unión por la Patria, Cristina Kirchner comparó la crisis económica actual con las de 1989 y 2001 y acusó al Fondo Monetario Internacional de haber puesto «una pistola en la cabeza» a la Argentina.

Cristina recomendó Diciembre 2001

Si bien afirmó que el de ahora «no es el mismo país que en 2001», la vicepresidenta advirtió que «se vuelve a repetir la misma historia» con el «brutal endeudamiento» que tiene el país con el FMI.

En este sentido, recomendó la serie Diciembre 2001, estrenada la semana pasada por Star+. «La dirige el chico Benjamín Avila, que hizo Infancia Clandestina», recordó Cristina e informó que es una adaptación del libro del escritor Miguel Bonasso, El Palacio y la calle.

La serie tiene seis episodios ya disponibles y está protagonizada por Diego Cremonesi, Luis Luque y Nicolás Furtado. También cuenta con Jean Pierre Noher interpretando a Fernando de la Rúa, a Luis Machín como Domingo Cavallo, César Troncoso como Eduardo Duhalde, Fernán Mirás como Carlos «Chacho» Álvarez, y a Ludovico Di Santo como Antonio de la Rúa.

Las indirectas en el discurso de Cristina

La vicepresidenta se mostró hoy junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, participando de un evento por la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, que fue inaugurado en 1995, cuando Néstor Kirchner era gobernador.

Sobre Katopodis, la vicepresidenta se sinceró y dijo: “Lo quiero mucho. Este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo. Sería injusto igualar, hay muchos funcionarios que funcionan, es cierto. El problema es que no tuvimos a los que funcionaban en los que estaban manejando la Economía y la tarasca», una indirecta que recae directamente sobre Martín Guzmán.

Asimismo, elogió a Alicia Kirchner, afirmando que «fue la mejor ministra de Desarrollo Social», en referencia a sus dos gestiones, de 2003 a 2005 y de 2006 a 2015. El mensaje se leyó como una crítica a la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz, quien es una fiel aliada de Alberto Fernández y precandidata a gobernadora de Buenos Aires, acompañando a Daniel Scioli en su armado para las PASO.

«Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social», dijo Cristina

Sin embargo, Tolosa Paz respondió por Twitter dándole la razón: “Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como ministra casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada política pública y en cada trabajador y trabajadora de este ministerio”.

Además, la vicepresidenta apuntó contra Graciela Ocaña, diputada nacional de la oposición y exdirectora de PAMI, dudando de su transparencia. “El otro día, el presidente relataba una anécdota sobre el dueño de un laboratorio, que le había dicho que por primera vez no le habían pedido retornos, coimas o dinero en un gobierno”, sugirió.

“Ojo porque puede ser que durante nuestros gobiernos estuviese alguien que hubiera pedido… Estuvo ahí una señora que es muy honesta de la oposición, en el PAMI”, dijo en referencia a Ocaña y agregó: “No estoy imputando a nadie, ni nada. Estoy repitiendo simplemente lo que se dijo”.

Graciela Ocaña le contestó a la vicepresidenta diciendo «la condenada es usted»

La diputada también contestó por Twitter. “El ladrón cree que todos son de su condición. Vicepresidenta, yo terminé la función pública sin ninguna causa por corrupción. La condenada es usted. Y no me tomaría tan en serio lo que dice el presidente”, publicó Ocaña.

Por último, la vicepresidenta ironizó sobre la situación política en Córdoba. «Hay provincias que tienen el 98% de sus deudas en dólares. Es una provincia donde no nos quieren a los K, Córdoba. En el stock de deuda pública en miles de millones de pesos a precios de diciembre de 2022, la deuda que tenía Córdoba en 2005, la más baja fue en 2015 cuando se fue a la que no quieren nada en Córdoba. No debemos haber hecho tan mala política, ¿conocerán todos en Córdoba esos gráficos?», preguntó Cristina Kirchner.

ML / ED