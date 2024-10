Cristina Kirchner al PJ: giro, operativo clamor y resistencias

“Si quieren que vaya, voy, pero me lo tienen que pedir todos”, le dijo Cristina Kirchner a José Mayans cuando llegó al Instituto Patria a pedirle que presidiera el Partido Justicialista. La demanda no es nueva pero la respuesta de la exvicepresidenta sí: hasta acá siempre había rechazado la posibilidad de conducir el partido.

Las listas para la elección convocada para el 17 de noviembre cierran el 19 de octubre, por lo que apenas quedan dos semanas para el operativo clamor que empezaron en público los propios. CFK fue directa: “O se ponen todos de acuerdo o métanse el partido en el culo. No me vengan a pedir que lo presida en privado pero en público me dejan en banda”, le advirtió en las últimas horas a un gobernador. Y siguió: “Si agarro el PJ no es para no hacer nada. ¿Se la van a bancar? Porque le voy a dar mucha vida”.

La exvicepresidenta repite una y otra vez que la conducción del partido en los próximos años no debería quedar a cargo de un jefe provincial. Su argumento tiene que ver con que deben ocuparse de la gestión y no dejarle espacio a Javier Milei para que los convierta en blanco de críticas. Estas charlas ya las tenía con Néstor Kirchner, quien recién cuando dejó las funciones fue presidente del PJ. Si no es un gobernador, ella ahora está dispuesta.

¿Qué cambió? CFK no puede perder protagonismo y hoy, cuando habla, logra mayor reacción de los libertarios que de los propios. Necesita mostrar que representa algo más que un sector cada vez más reducido (aunque mayoritario aún dentro de Unión por la Patria) como el kirchnerismo. La dos veces presidenta quedó en la última etapa acotada a La Cámpora, que acaparó su figura y a la vez comenzó a perder dirigentes y ganar cada vez más detractores.

Máximo Kirchner no distingue: si lo discutís a él y discutís a su agrupación, estás discutiendo a CFK. Quienes lo hacen dicen lo contrario. Alrededor de esto gira ahora el vínculo con Axel Kicillof. El gobernador bonaerense asegura que su jefa política es la exvicepresidenta pero no acepta al diputado nacional como un interlocutor válido en la discusión a futuro.

Hasta hoy, el único anotado para presidir el PJ era el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El jueves, cuando comenzó el operativo clamor del kirchnerismo para que su jefa política sea la jefa del peronismo, los dirigentes riojanos hicieron sonar varios teléfonos con la misma pregunta: “¿Es una decisión ya tomada por Cristina presidir el PJ?”. Nadie había tenido la cortesía de avisar. Y como siguen sin hacerlo, por ahora el gobernador no se baja y desafió a Cristina a una interna. “El respeto a Cristina es absoluto. Es importante que podamos presentar las dos propuestas y una vez que confluya el proceso interno podemos diseñar el proyecto”, dijo Quintela este viernes.

El kirchnerismo, de la mano de Oscar Parrilli, salió a recordarle que el gobernador había dicho que si la exvicepresidenta se presentaba, él resignaría su candidatura.

Hasta ahora el peronismo estaba dispuesto a discutir cualquier nombre que Cristina quisiera instalar. Ninguno de sus dirigentes genera consensos. Su nombre ya está en el juego. ¿Seguirá adelante Quintela?

El operativo para que CFK se haga cargo del partido comenzó por su entorno. El primero en salir fue el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien contó que se reunió con ella. “Por primera vez prometió analizarlo y se mostró permeable a que si es un pedido de la mayoría de los compañeros estaría dispuesta”, dijo.

Más tarde llegaron los posteos de los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio. Y de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar). Todos propios.

Quedan dos semanas para definir el o los nombres. Faltan las voces de los jefes provinciales que pidió Cristina. Dice una y otra vez: si se lo piden en privado, que se lo pidan públicamente.

Por ahora, Quintela no se baja

Ricardo Quintela.

Ricardo Quintela no había encontrado hasta ahora oposición, pero le llamaba la atención la quietud con la que la dirigencia política llegó a octubre. Ayer se enteró por las redes sociales del operativo clamor y hasta ahora nadie le confirmó que CFK irá por el lugar que pretendía.

Por eso, su primera reacción fue resistir. “El peronismo tiene que debatir, y si tiene que competir, tiene que competir”, dijo el gobernador de La Rioja. Y fue más allá: “El respeto a Cristina es absoluto. Es importante que podamos presentar las dos propuestas y, una vez que confluya el proceso interno, podemos diseñar el proyecto”.

Por ahora, y hasta que no le pidan lo contrario, Quintela no se baja. Esperará a ver hasta dónde llega el operativo clamor y qué gobernadores la acompañan pero sabe que el partido no está preparado para organizar una elección interna. Hasta acá había recibido el apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en estas horas se mantuvo en silencio.

