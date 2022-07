Cristina Kirchner asume el control de un Gobierno que sigue sin ideas

“Una presidencia sin presidente” instaló en la semana Elisa Carrió. La gravedad de la reflexión no es que haya partido de una dirigente de la oposición, sino que es lo mismo que hace tiempo opinan en el Frente de Todos y que Cristina Kirchner se ocupó de consolidar y le puso fecha: el 2 de julio, cuando consiguió que Martín Guzmán renunciara.

Los hechos demuestran que la vicepresidenta se ha hecho cargo del Gobierno, poniéndole un cepo a Alberto Fernández, que ya no maneja la política económica porque la ministra Silvina Batakis reporta todos sus movimientos a Cristina, quien aprueba o veta cualquier decisión.

Con una oficina virtual en Balcarce 50, Cristina ha empezado a manejar el tablero del Gobierno, casi completo. No tiene firma ni accede a algunas áreas de menor relevancia como la Secretaría de Legal y Técnica de Vilma Ibarra; la Secretaría General de la Presidencia de Julio Vitobello; las áreas del Ministerio de Desarrollo Social manejadas por el Movimiento Evita; y parte de la Cancillería que conduce la mano derecha de Alberto, Santiago Cafiero. Sobre el resto, tiene vía libre.

Sin embargo, la vicepresidenta no puede evitar entrar en contradicción permanente porque opera contra el Gobierno que ella mismo diseñó y de la que forma parte. Pero no es una posición de fortaleza, más bien de supervivencia. A Cristina y la CGT no los une el amor sino el espanto al 2023. Por eso coincidieron en la necesidad de despegarse de Fernández e intentar suturar el proceso de deskirchnerización. Una marcha “por la Patria” y “contra la inflación” que parece no decir nada pero que deja en claro que la CGT ya no respalda al Presidente porque cuestiona la falta de ideas para bloquear el alza de precios.

Piqueteros en alerta

Los verdaderos dueños de la calle, las organizaciones sociales que son parte del Gobierno y las que no lo son, también están unidos por el espanto que les genera la amenaza de quitarles la administración de 1.300.000 planes sociales y de organismos cuyas cajas son inconmensurables.

El repentino despertar opositor de Juan Grabois, referente de la UTEP, sumándose a la protesta que encarna la izquierda de Eduardo Belliboni, podría medirse por el agravamiento de la situación social. Pero tendría una motivación extra. Fernanda Miño, dirigente que responde a Grabois, maneja una caja de unos $70 mil millones con el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado con la idea de urbanizar e integrar barrios populares. No es casual que su perfil opositor recrudeciera después que la ministra Batakis anunciará que se sentará sobre todas las cajas del Estado y las irá deliberando, según el caso.

Tampoco llama la atención el regreso a las calles opositoras de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que lidera Juan Carlos Alderete, hasta ahora oficialista. Coincidió con la viralización de la denuncia contra dirigentes de ese espacio a los que, en una serie de allanamientos, les encontraron miles de dólares y de pesos, además de documentación relacionada con los subsidios.

Hasta el Movimiento Evita, enfrentado con Cristina porque pretende quitarle la tutela de buena parte de la ayuda social, dio señales de rebeldía. Durante la protesta del jueves pasado, Fernando “Chino” Navarro, que además es funcionario de la Jefatura de Gabinete, se mostró caminando por la Plaza de Mayo en medio de la concentración piquetera.

Ahora todos promoverán la inmediata aplicación de un salario universal, un proyecto presentado por sectores kirchneristas de izquierda, con guiño de Cristina. ¿Puede la vicepresidenta rechazar una propuesta de esa naturaleza en un contexto de crisis? En lo discursivo, la alienta. Pero nadie sabe si volverá a caer en el error de privilegiar una movida política y pagar después un alto costo en la actividad económica.



Juan Grabois de UTEP, junto a Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Foto: German Garcia Adrasti

El kirchnerismo parece haber quedado anclado dos décadas atrás. Tal vez porque no quiere blanquear el ajuste que lleva adelante a través de una inflación proyectada del 90% y una caída masiva del poder adquisitivo. No comprende el pragmatismo de los nuevos gobiernos de izquierda con ministros de Economía o políticas económicas pro mercado, promoviendo las inversiones y los estrechos vínculos con el empresariado. Ocurre con Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú o Gustavo Petro en Colombia. Es lo que se impone en la región con una guerra como la de Ucrania, una inflación en aumento y un encarecimiento del crédito. En otra sintonía, Cristina se encierra en una batalla ideológica sin sentido.

​El contexto actual es de bronca hacia los políticos y de parálisis económica. El voto va de derecha a izquierda, no por una cuestión ideológica sino para ver si las cosas mejoran. «El grado de descontento en América Latina nunca había sido más alto que ahora», asegura Marta Lagos, directora de la encuesta de opinión regional Latinobarómetro.

Para qué sirve el turismo

Un grupo de escoceses lucen maravillados. Con la excusa de acompañar a la selección de rugby de su país, estuvieron tres semanas recorriendo la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Tilcara, Salta, las Cataratas del Iguazú, Santiago del Estero. No pueden creer los lugares que conocieron en esta parte del mundo que nunca habrían elegido como destino si no fuera por estos partidos entre Escocia y los Pumas. Elogian la cordialidad de la gente y los precios, a un tipo de cambio de 1 euro, dólar o libra esterlina de unos $300. Prometen volver, pero no llegaron aquí producto de un agresivo y atractivo plan de atracción turística del Gobierno; vinieron por decisión propia.

El Gobierno nunca tuvo un plan económico al asumir Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero ni siquiera echa mano a un recurso tan dinámico como el turismo, que deja dólares e impacta con mucha rapidez en la economía. En 2019, con un tipo de cambio que arrancó a %36 y culminó el año a $63, habían visitado el país 7.400.000 turistas extranjeros. Hoy, con un dólar/euro a $300, en el primer semestre llegaron 2.500.000. Si los próximos seis meses tuvieron igual comportamiento, serían unos 5 millones. Muy por debajo del último año macrista.

En un reciente informe de las Naciones Unidas sobre la situación y las perspectivas de la economía mundial, en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se otorga un papel clave al turismo, como fuente de empleo y desarrollo económico. Antes de la pandemia, era el tercer flujo de ingresos en el mundo después de los combustibles y de los productos químicos. Al parecer, en la Casa Rosada nadie leyó este informe o, peor aún, no creen que el turismo sea un rápido generador de los dólares que faltan, ni tampoco que el rol de las líneas áreas sea relevante.

La decisión de atacar al dólar turista no hace más que espantar al sector. Un relevamiento mundial sobre viajes y turismo revela que la Argentina es uno de los países con mayor complicación para hacer negocios. Se posiciona en el puesto número 116 sobre un total de 117. El último es Venezuela.

