Cristina Kirchner: Convirtieron al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo

A través de su cuenta de Twitter, la Vicepresidenta afirmó que “ayer se comprobó que a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de(l ex presidente Mauricio) Macri y sus funcionarios”.

La Vicepresidenta publicó la tapa del diario Página 12 de hoy, que informa sobre el hecho, bajo el título “Para eso están los amigos”. Además, agregó: “Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”.

Se refirió a la declaración de nulidad que la Cámara Federal porteña dio a conocer ayer sobre los procesamientos al ex ministro de Tranporte Guillermo Dietrich; a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne; al ex ministro de Energía Javier Iguacel; y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

La decisión fue adoptada por la sala II del tribunal de apelaciones, con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que, cuando esos exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra, indicaron fuentes judiciales.

En otro tuit aseguró: “Bruglia es el de barbita. El de al lado de pelo blanco se llama Martín Irurzun y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas”, publicó y sobre Irurzun, recordó: “es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del “poder residual”.

La ex presidenta replicó también la tapa de la edición del diario Clarín del día 19 de julio, cuyo título principal era “Ofensiva para desplazar a jueces que investigan a Cristina y a kirchneristas”.

“En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción“, aseveró.

Por último se preguntó: “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares, y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”.

El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.