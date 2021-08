Cristina Kirchner dijo que la de Mauricio Macri era una “República de morondanga”

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, AGENCIA NA

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó duramente contra el gobierno de Mauricio Macri y afirmó que en los cuatro años de esa gestión hubo una “república de morondanga“, al tiempo que se refirió al festejo en la Quinta de Olivos y dijo que “las equivocaciones” de los gobiernos populares “se magnifican para irritar” a la sociedad.

Junto al presidente Alberto Fernández al encabezar un acto en la localidad bonaerense de Avellaneda, Cristina Kirchner resaltó: “Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. ¿Qué república era esa? República de morondanga, eso era”.

La titular del Senado consideró que el país necesita “imperiosamente otra forma de vincularse”, que no sea “desde el odio”.

“Por eso, Alberto yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso porque sabés qué pasa, cuando uno es Presidente en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto, se han ocultado descaradamente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, destacó la ex jefa de Estado.





