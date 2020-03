Cristina Kirchner dio inicio el 138° período de sesiones ordinarias

Cristina Kirchner abrió Asamblea Legislativa

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio inicio al 138º período de sesiones ordinarias del Congreso en la que Alberto Fernández dará su mensaje a todo el país.

A su lado se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Participan también ministros y funcionarios del gobierno nacional, mandatarios provinciales, los jueces de la Corte Suprema, embajadores e invitados especiales.

En las inmediaciones del Congreso se realiza una marcha en respaldo al Presidente, convocada por organizaciones sociales y políticas.