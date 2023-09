Cristina Kirchner le pidió disculpas a la militancia y sentenció: «Muerta o presa, no me voy a callar nunca”

Luego de presentarse durante una hora y media en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Cristina Fernández de Kirchner se subió a un escenario montado en el lugar y se dirigió a los cientos de militantes que fueron a apoyarla.

“Tenía muchas de aportar sobre la realidad que nos tocó vivir cuando el pueblo nos eligió para conducir el país”, expresó minutos después de su aparición junto a Pedro Rosemblat en el marco de la presentación de los 20 años de la publicación del libro “Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”.

Cristina Kirchner. Fotos: NA

“Después de que mi compañero entregó su vida, tenía la necesidad de cumplir, que debía poner blanco sobre negro respecto al país que él había recibido en 2003”, agregó recordando a Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner: «Lo que iba a pasar en las elecciones ya lo había dicho antes»

CFK: «Quiero pedirles perdón si no pudimos cumplir»

En un discurso más escueto y centrado en el nervio militante de sus seguidores, la titular del Senado miró al público y reconoció los datos magros del gobierno del ex Frente de Todos. “Yo entiendo que hubo mucha ilusión y expectativa y no se pudo cumplir y quiero pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces… Ahora hay que meterle para adelante porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es realmente el problema de nuestra economía”, sostuvo.

A continuación, repasó los presuntos logros de sus gestiones anteriores (denominadas en el entorno kirchnerista como «la década ganada») y se refirió a aquella «Argentina donde a los argentinos les alcanzaba la plata porque no solamente llegaban a fin de mes, sino que además podrían ahorrar».

«Una Argentina donde muchos por primera vez tuvieron un aire acondicionado en su casa, donde por primera vez pudieron comprarse un autito o la casa, o poner una pieza más o que los pibes vayan a la Universidad… Esa Argentina donde muchos argentinos y argentinas pudieron conocer el exterior o irse de vacaciones porque nunca lo habían hecho, una Argentina donde nos reconocieron en el 2012 que habíamos duplicado la clase media», consignó.

«Muerta o presa, no me voy a callar nunca”, afirmó CFK

A continuación, sin mencionar explícitamente al espacio de Javier Milei, reivindicó la política de derechos humanos y pidió subir el nivel de debate. “Somos un orgullo en materia de derechos humanos le pese a quien le pese. Ese rol honorable que nos reconocen todas las democracias del mundo es patrimonio de los argentinos y de las argentinas”, manifestó.

“No hay que criticarle a nadie el voto, no hay que enojarse, hay que discutir con respeto”, expresó aludiendo a los resultados de las elecciones primarias de agosto, donde el candidato presidencial más votado fue el líder de La Libertad Avanza.

Al final de su alocución, la vicepresidenta reflotó implícitamente el intento de asesinato que padeció en septiembre del año pasado y las causas judiciales que reabrió la Cámara Federal de Casación Penal una semana atrás.

Con algo de emoción, expresó: “Los que pensaron que me van a quebrar no me conocen. Muerta o presa, no me importa, pero no me voy a callar nunca”.

CA/GI