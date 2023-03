Cristina Kirchner: «No me interesa si me van a condenar»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este martes 21 de marzo en el encuentro organizado por el Grupo de Puebla, en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en Buenos Aires. Entre otras cosas, durante su discurso se refirió al problema del narcotráfico en Argentina y manifestó que su preocupación no es su sentencia, sino «construir un Estado democrático en el que las garantías de la constitución no sean cartón pintado».

La exmandataria participó en la jornada «Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», que es parte del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH 2023) que tendrá lugar hasta el viernes 24 de marzo. En la mesa de cierre del panel sobre «persecución político-judicial» estuvo acompañada por Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper y José Luis Rodríguez Zapatero.

Al inicio de su discurso, la vicepresidenta criticó el impacto de los medios en la justicia. «El lawfare no se explica sin los medios de comunicación«, aseveró. Y agregó: «Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o fiscal suscribe la acusación o la sentencia».

«El lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos«, continuó Fernández de Kirchner, haciendo referencia a las fuerzas armadas. «Durante la Doctrina de Seguridad Nacional, las FFAA cumplieron en todas la región el rol de interrupción de los procesos que hoy se llaman populistas y que toda la vida fueron democráticos, populares y nacionales».

Y agregó: «El partido militar era lo que pasó en el ’76. Se interrumpe un modelo de participación y, por sobre todo, el peronismo, que era la movilidad social ascendente«.

En esa sintonía, afirmó ser «hija del modelo social ascendente». Sin embargo, subrayó que ese modelo de país finalizó con la dictadura cívico-militar de 1976. «El golpe destruyó ese modelo de país y de acumulación que no solo era económico, sino también cultural». En esa línea, describió que «en esa Argentina, si estudiabas y trabajabas, progresabas y te iba bien».

Al respecto, Fernández de Kirchner recordó lo que «construimos en materia de Derechos Humanos» y mencionó algunas políticas durante la gestión kirchnerista. «Hubo ofrecimientos de declarar constitucionales las leyes de impunidad, que por supuesto Néstor rechazó», detalló, y agregó «nos hacen pagar el avance en los Derechos Humanos. Se encarnizan conmigo por lo que hicimos».

Además, hizo referencia a Javier Milei: «Hay un nuevo político que habla mucho de Von Hayek. Fue un economista de la escuela de Chicago junto a Milton Friedman. Se instaló ese laboratorio neoliberal con el golpe de Pinochet«.

Sumado a esto, mencionó la crisis de 2001, la cual consideró que fomentó un «repudio a la política por lo que había pasado». «Quizá los que son muy jóvenes no lo sepan, pero reconstituimos la autoridad de una Casa Rosada, de un poder Ejecutivo. En 2001 los argentinos gritaban ‘que se vayan todos, que no quede ninguno solo'», afirmó.

Continuando con su discurso, recordó el inicio del kirchnerismo. «En 2003 empezó una Argentina diferente. Ese hombre (Néstor Kirchner), empezó a pagarle al FMI para que nunca más pueda intervenir en la economía de nuestro país», detalló la vicepresidenta. Además, mencionó los distintos «movimientos populistas» que ocurrieron a la par en la región, lo que, según la exmandataria, constituyó la época con menor desigualdad en Latinoamérica.

Críticas al neoliberalismo y al macrismo

Durante su discurso, la vicepresidenta criticó «la nueva oleada de neoliberalismo» en Argentina que a su criterio comenzó en 2015. A partir de ese entonces, sostuvo que «comienzan a construir la teoría de que se llevaron todo, que robaron todo». Y agregó: «Tuvimos que contraer deuda para pagar la deuda de ellos«. Acto seguido, citó a Dujovne, quien mencionó que, cuando asumió su cargo, «Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos».

Continuando con los cuestionamientos al macrismo, manifestó que «en el 2015 no había deuda ni de empresas, ni de Estado, ni de familia. Tampoco estaba el FMI. Además, había reservas en el Banco Central y el salario en dólares era el más alto de América Latina». «¿Me pueden decir qué hicieron en esos cuatro años que hicieron percha el país?», preguntó con ironía la vicepresidenta.

Y agregó: «Dijeron que nos robamos el PBI. El PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos dónde está. Venían a convencer que todo lo que se había logrado era producto de dirigentes que eran corruptos, que habían robado».

Asimismo, habló sobre el «miedo» que provoca el neoliberalismo, así como la «estigmatización» que tiene como objetivo «imponer otro modelo económico» y «disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular». «¿Quién se va a animar otra vez a tareas como recuperar las AFJP o YPF, o decirle que no al Fondo?», comentó.

«Hay que desarmar el sistema financiero que lava la guita del narco»: el análisis del narcotráfico en Argentina

Al cierre de su discurso, la vicepresidenta se refirió al problema de narcotráfico en Argentina y atribuyó la culpa al «neoliberalismo que aplaza al Estado», lo que provoca que «los narcos ocupen ese espacio». Además, acusó a la Justicia de ser cómplice en la situación: «A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco». Y agregó: «Si queremos luchar contra el narcotráfico, hay que desarmar primero el sistema financiero que lava la guita del narco».

Al respecto, habló sobre la «necesidad» de «recuperar el sistema judicial». «Es necesario recuperar el sistema judicial no solamente por lo que pasa con los dirigentes comprometidos con las causas populares sino también con los dramas de la sociedad», detalló.

En ese sentido aseguró que no está preocupada por su situación judicial, sino por «construir un Estado democrático». “No me interesa si me van a condenar, lo que me interesa es construir un Estado democrático en el que las garantías de la constitución no sean cartón pintado», concluyó.

El texto de la convocatoria anunció que el objetivo del encuentro, del que participaron el coordinador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami; el senador Oscar Parrilli (FdT-Neuquén); el diputado español Enrique Santiago (Unidas Podemos); su par hispano-argentino Gerardo Pisarello (Unidas Podemos-En Comú Podem), y el diputado Eduardo Valdés (FdT-CABA) era reflexionar y pensar acciones ante «la persecución político-judicial de la que (Cristina Kirchner) ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», en referencia al fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa Vialidad.

