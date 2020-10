Cristina Kirchner recordó a Néstor Kirchner con dos emotivos videos: “Acá empezó todo”

CRISTINA KIRCHNER. NA

Cristina Kirchner recordó a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, a diez años de su muerte, con dos emotivos videos en los que repasa imágenes y discursos de su carrera política tanto en Santa Cruz como en el ámbito nacional.

“Yo se los digo de corazón, si las únicas políticas posibles en la Argentina son las de destinar la gente al hambre y la desocupación, nosotros evidentemente habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos”, dice Néstor Kirchner en uno de los videos compartidos por Cristina.

Y agrega: “Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad transgresora, a no dejarnos atropellar para que vean que los argentinos seguimos creyendo en el amor, en la familia y en los sueños”. Cristina anticipó ayer en una carta que no participará del evento en el CCK que se hará para rememorar al ex presidente a 10 años de su muerte.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia”, subrayó ayer la vicepresidenta.

