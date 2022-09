Cristina Kirchner: «Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen»

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en público por primera vez tras el intento de magnicidio en la puerta de su casa, y emocionada expresó: «Siento que estoy viva por Dios y la Virgen».

Las declaraciones de Fernández de Kirchner fueron durante un encuentro que encabezó con curas villeros que se realizó en el Senado nacional.

«Yo siento que estoy viva por Dios y por la virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la virgen tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas», dijo la presidenta del Senado, que aclaró que su intención era que su primera actividad pública fuera junto a ellos.

Cristina Fernández de Kirchner en el encuentro con el Senado.

«Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas, las carmelitas de San Nicolás pero, no pueden porque son de clausura. Sí, yo las invité y después me di cuenta que no podían pero ya hablamos mucho, nos mandamos mensajitos. Y ellas me mandan miel de la basílica del Rosario de San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecán y cositas así. Yo las quiero mucho y ellas me quieren mucho», relató la vicepresidenta.

“Quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”, aclaró sobre a la misa que realizó el Frente de Todos el sábado pasado en la Basílica de Luján.

El llamado del Papa Francisco a Cristina Kirchner: qué le dijo

“El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes tempranito me llamó. Estuvimos hablando por teléfono y me digo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal ¿no? la agresión y después ese clima va creciendo, creciendo y creciendo y finalmente se produce bueno…”, dijo Cristina Kirchner.

En ese momento, evitó seguir ahondando en lo sucedido. “Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios”, expresó.

«Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983», dijo sobre el atentado en su contra

«Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales», manifestó.

En palabras de Cristina Kirchner, lograr un acuerdo en pos de la Argentina se logra hablando con quienes no piensan igual que uno. «La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia es juntarse con los que piensan distinto y ver, si al menos en economía, podemos tener un acuerdo mínimo».

Atentado a Cristina Kirchner: allanaron la vivienda de Carrizo e incautaron la máquina de «Los Copitos»

Respecto de la reunión que tuvo tiempo atrás con el economista Carlos Melconian, detalló: «Es eso, hay que ponerse medianamente de acuerdo en eso para volver a reconstruir. Y la verdad que cuando yo fui a hablar con él lo hice con esa intención y sigo con la misma intención de siempre».

Por otro lado, la ex presidenta comparó además el intento de asesinato en su contra con el que sufrió el Hipólito Yrigoyen el 24 de diciembre de 1929, cuando transitaba su segundo mandato como presidente de la Argentina.

«¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros mismos, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos. Y lo que somos, porque siempre hubo grupos, tal vez no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente», destacó.

