Cristina Kirchner y Javier Milei, agradecidos

Es difícil sumergir a un cordobés en la confusión, aunque en la política cordobesa sobren los expertos en buscar confusiones. Pero esta vez a Larreta se le fue más bien la mano con la jugada para subir a Schiaretti y su peronismo del medio en Cambiemos, a dos semanas de que Cambiemos enfrente a Schiaretti en Córdoba.

Armó un flor de lío. Larreta subordina todo a su candidatura presidencial. Las encuestas le dan la excusa: dicen que pierde la interna cordobesa frente a Bullrich y se ilusiona con dar vuelta el resultado si pone a Schiaretti de vice. Cálculo electoral, presentado bajo la retórica de que hace falta ampliar Cambiemos para asegurar después la gobernabilidad. Aunque haya mucho de cierto en eso.

Nota al pie: colocar a Schiaretti de dos le causará un disgusto grande con su socio principal, el radicalismo. Pero esa es otra historia. ¿Quién gana con esta crisis en Cambiemos? No haría falta decirlo, pero lo diremos. Ganan Cristina y gana Milei. Y gana Schiaretti, porque mete confusión al por mayor entre los votantes de Cambiemos de Córdoba y sube las chances de su candidato a gobernador, Martín Llaryora, que ya va adelante en las encuestas.

Pierde Luis Juez y también, quizás, Rodrigo de Loredo, que pelea por la intendencia de la Capital. Curiosidades de la política, que tan bien ha sabido llevar el país a la decadencia en aceleración perpetua: Juez era un aliado cercano a Larreta y De Loredo un aliado de otros aliados de Larreta, los de Evolución radical de Yacobitti y Lousteau.

Larreta está convencido, o lo han convencido, para el caso es igual, que no tiene casi votos para pescar dentro del PRO, donde las preferencias son para Bullrich. Creen que su suerte depende del votante radical, históricamente reacio a votar a un peronista y, también, de los peronistas de esa imaginaria avenida del medio que años atrás patentó Massa como propia. Todos sabemos con qué resultados.

Pero el argumento de expandirse para gobernar, incorporando terceros, tiene un problema que lo ven hasta los principiantes: el peligro de fractura. Y si eso ocurre, pierden todos. Juntos exige unanimidad, es decir, no bolilla negra de los socios actuales para incorporar uno nuevo. Schiaretti, un maestro en subirse el precio en un año electoral, acompañó desde 2019 en todo al kirchnerismo en el Congreso. Fue un socio clave para sacar leyes clave: desde la escandalosa moratoria para el evasor serial Cristóbal López, que recuperó así sus empresas, hasta la quita de fondos al mismo Larreta.







Mauricio Macri se mostró este martes en Córdoba con Luis Juez, en medio de la crisis que arrecia en Juntos por el Cambio. Foto La Voz

Larreta quizás intente repetir la famosa pregunta de Keynes: “Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Y usted señor?”. Es una decisión que cocinó a fuego lento y anticipó, no por una cuestión de principios sino de conveniencia, y sin discutirla en su partido. El objetivo: ganar la interna. Arriesga mucho más que sus aliados Schiaretti y el jujeño Morales, a quien le va tan bien como gobernador como mal como jefe del radicalismo: expresa a un sector minoritario. Probablemente, la movida termine de llevar a la vereda de Bullrich a la mayoría de los intendentes radicales bonaerenses, que no son pocos, junto con otros del PRO. Santilli, el candidato a gobernador de Larreta, es otro de los que sufrirá más los efectos de la nueva alianza.

En el imaginario del larretismo está ocupar el centro progresista y empujar a Macri y Bullrich hacia el mundo de la derecha, pegándolos a Milei. Una manera de redistribuir los dos tercios de la profecía o media profecía de Cristina. Entre paréntesis: rarísimo en el peronismo, aunque sea en su versión K, anticipar que pueden llegar terceros.

Carrió, que reparte certificados selectivos de progresismo, habló del costado oscuro de Macri y lo culpó de empujar a Larreta a romper. No tiene razón, pero tampoco está equivocada del todo. No habla bien de Macri que, como jefe del espacio, haya dejado de ser neutral y apañara a Bullrich. Los americanos tienen una palabra (both sidesing) para calificar la tendencia a criticar a los dos lados para buscar una falsa objetividad: en este caso, las responsabilidades no son equiparables.

Las candidaturas son el conflicto en que se dirime toda la vida de Cambiemos. Y no será la primera ni la última vez que la política, que no se pone de acuerdo en lo esencial para todos, todas e incluso todes, se distrae de planes con posibles, concretas soluciones para parar la debacle y los complica con complicados planes de transversalidad, ya intentados y no hace mucho y con resultados para olvidar.

Mirá también