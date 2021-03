Cristina, Moyano y el Plan V

“El ambiente que se respiraba era de revancha. Ese resentimiento se manifestó aún más claramente cuando comenzaron a cantar la marcha peronista. Parecían cantarla con la intención de prolongarla hasta el infinito”.

“No fui consciente de ninguno de los gestos de la Vicepresidenta. Realmente, elijo no engancharme con esas cosas”.

“La ex presidenta no está bien. No sé si alguna vez lo estuvo. Ya durante sus mandatos notaba un padecimiento interno muy grande. Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que sólo ella debe saberlas. La psicología de cada ser humano es muy compleja”.

“Ella es una persona que hoy es toda una construcción artificial o irreal. Cree de verdad, se ha convencido, de que todos sus problemas con la Justicia son producto de decisiones arbitrarias de los medios y los jueces. Jamás en mi vida me preocupé por una sola causa de ella, no hablé con ningún juez acerca de sus causas. Tal vez esto explique su permanente deseo de venganza”.

Relación con Moyano

“Su fuerte antikirchnerismo durante el segundo mandato de Cristina provocó que tuviéramos un diálogo más cercano y llegásemos a compartir el acto de inauguración del monumento a Juan Domingo Perón frente a la Aduana”.

“La comprensión inicial se fue convirtiendo en una confrontación abierta con el transcurso de los meses. Moyano sabía que tenía ante sí el desafío de ser parte del problema o parte de la solución”.

“Pablo, con una mirada extrema, llevaba directamente al rechazo de toda alternativa. El régimen de trabajo de los choferes y los porcentajes de aportes patronales eran un torniquete que impedía acceder a costos razonables”.

“El ministerio de Trabajo comenzó a aplicar multas al gremio liderado por Moyano a causa de conciliaciones no acatadas y ahí la relación entró en una nueva etapa sin retorno. Moyano había decidido ser parte del problema”.

“Plan V”

“Felipe González me dijo que era absurdo dar un paso al costado en ese momento. Si aceptaba como un hecho mi derrota iba a ser imposible empoderar a alguien con chances de éxito”.

“Estuve dispuesto a considerar el ‘Plan V’ si se demostraba que el cambio incrementaba nuestras chances de seguir”.

“Vidal me dijo que si necesitaba que asumiera la candidatura, lo haría. Entonces me comprometí a hacer lo posible para evitarlo y que sólo se lo pediría si fuera absolutamente necesario. A partir de ese momento se dejó de hablar del ‘Plan V'”.