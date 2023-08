crónica de un default anunciado (Parte XCIV)

Después de las PASO, el BCRA vendió u$s 3.061 millones de reservas en el mercado cambiario, con el doble objetivo de seguir ayudando a que salgan los amigos y, para evitar la suba del dólar que provocaría la aglomeración de demandantes de divisas. Además, le vendió al Tesoro u$s 2.900 millones para pagar deuda contraída durante su mandato y pagarles a los bancos amigos de Caputo .

La notable fuga de capitales de agosto (antes y después que se supieran perdidos) sumó una fuga de alrededor de u$s 6.000 millones. La dolarización, más el desarme de inversiones financieras por parte de no residentes, pulverizaron la meta de reservas internacionales netas acordada con el FMI para septiembre 2019. La meta ajustada era de u$s 18.700 millones y las reservas netas observadas a fin de septiembre del orden de u$s 12.800 millones, registrándose un desvío de alrededor de u$s 6.000 millones. Tras incumplir la meta monetaria bimestral de julio-agosto, el BCRA decidió convalidar una expansión de la base de 2.5% mensual tanto en septiembre como en octubre, dejando atrás la regla de emisión cero acordadas con el FMI.