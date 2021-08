cronología de un crimen que conmocionó a todo un país

Hoy se cumplen 10 años de este trágico hecho, que mantuvo a todo el país en vilo por la brutalidad del crimen y porque se trataba de una menor de edad y el caso no se cerró en el momento, a la vez que pasó por numerosas instancias.

La siguiente es la cronología de los hechos:

La joven de 11 años había sido vista por última vez con vida en Villa Tesei, localidad del partido bonaerense de Hurlingham, que era donde vivía. Allí, estaba esperando a unas amigas para asistir a una reunión del grupo de boy scouts del cual formaba parte.

Se realizaba una marcha, organizada por su madre Carola Labrador, para pedir por la aparición con vida de Candela.

“Estoy segura de que me está mirando y que las personas que la tienen me están mirando. Saben quién soy yo que la voy a encontrar”, expresaba a la prensa Labrador.

Ricardo Casal, el -en ese entonces- ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, anunciaba que se le iba a dar una recompensa de 100 mil pesos para quien encontrara a la niña o aportara datos reales que pudieran ayudar a resolver el caso.

El operativo de búsqueda continuaba, pero Candela no aparecía. Labrador volvía a tomar la palabra para decir: “Los que la tienen, saben que se les acabó el tiempo. Muchachos, devuélvanla. Tienen la manzana rodeada”.

La tía de Candela, Betiana Labrador, recibía una llamada intimidatoria: “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más. Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”. A raíz de este episodio, imputaban a Leonardo Jara.

Una nueva marcha, encabezada por Carola Labrador, se realizaba en las calles y la mujer le dedicaba unas palabras de esperanza sobre la aparición de su hija: “Ya falta poco, Cande.

Ya estoy, ya llego. ¡Te amo, hija! No van a poder con nosotras”.

El peor final para la niña. Su cuerpo aparecía al costado de la colectora de la Autopista del Oeste. Asfixiada y dentro de una bolsa, era encontrada a 30 cuadras de su casa.

“¡Me mataron a mi hija!”, gritaba Labrador ante los funcionarios, desconsoladamente. A su lado, estaban Daniel Scioli (en ese entonces, gobernador bonaerense) y Ricardo Casal (en ese entonces, ministro de Justicia y Seguridad).

1° de septiembre de 2011

Detenían a la depiladora Gladys Cabrera y a su esposo carpintero, Néstor Altamirano. El motivo: la Policía bonaerense había allanado la casa Kiernan 992, ubicada en Villa Tesei, donde habían encontrado ADN de la víctima.

Era apresado Hugo Bermúdez por las declaraciones de un testigo cuya identidad no había sido revelada por su seguridad.

Fue detenido el albañil Alberto Espíndola. Posteriormente, denunciaría que lo habían apresado para incriminar a otras personas.

Detenían al fletero Guillermo López y al verdulero Fabián Gómez porque habrían cometido la captura de la víctima junto al autor del crimen, Leonardo Jara.

Fue apresado Héctor “Topo” Moreyra porque habría sido el autor intelectual del secuestro y del asesinato. El motivo: tenían sospechas de que querían vengarse de Alfredo Rodríguez, padre de la niña, que estaba preso por piratería de asfalto.

Se dictaba la presión preventiva de Bermúdez, Cabrera, Altamirano, Moreyra, Espíndola, López y Gómez. También se ordenaba la captura de Jara.

Se creaba la “Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez”. En ella, se había entrevistado a periodistas, testigos, abogados defensores, imputados, peritos, funcionales policiales y judiciales, y a Carola Labrador.

Se ordenaba liberar a todos los detenidos porque la sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón había decretado la nulidad parcial del proceso. Eran apartados de la investigación el juez Meade, el fiscal Tavolaro y la Policía bonaerense.

Volvían a quedar detenidos Bermúdez y Jara por “privación ilegal de la libertad seguida de muerte”.

La sala de la Cámara de Apelaciones de Morón ordenaba cancelar la prisión preventiva de los acusados por falta de pruebas. También, se juzgaba a Meade, Tavolaro y a Federico Nieva Woodgate (fiscal general de Morón).

El fiscal Ferrario pedía que Bermúdez, Jara, Gómez, Altamirano y Cabrera vayan a juicio oral. Finalmente, sólo se les pidió a los primeros tres que asistan.

Bermúdez y Jara volvían a ser detenidos. El último mencionado estaba preso acusado de homicidios por otra causa.

Se dicta la prisión preventiva para Bermúdez y Jara, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Morón.

Comenzaba en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón el juicio a Bermúdez, Jara y Gómez.

Carola Labrador declaraba que la Policía bonaerense había encubierto el crimen de su hija. Bermúdez y Jara se declararon inocentes. Alfredo Rodríguez confesaba no saber por qué había sucedido el asesinato.

Condenaban a 23 años de prisión a Miguel “Mameluco” Villalba por liderar una banda narco en el partido de San Martín. Allí, había declarado que habían secuestrado a Candela pero que se les “había ido la mano”.

Bermúdez y Jara, eran condenados a prisión perpetua y Gómez a ocho años de cárcel. La querella solicitaba la absolución del tercero, pero las defensas pedían la de los tres.

Condenaban a prisión perpetua a Bermúdez y a Jara por captura y crimen de Candela Sol Rodríguez. Gómez había sido considerado como partícipe secundario del secuestro, por lo que fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria.

La Cámara de Casación bonaerense ratificaba las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez. Aunque siguen las investigaciones sobre otros hechos relacionados con la causa.