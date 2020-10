Cruce entre Cristina Fernández y la oposición por el número de Senadores presentes en el recinto – NCN

Sobre el final de la Sesión y ante la intervención de la Senadora María de los Angeles Sacnun, por Santa Fe, tuvo lugar un ida y vuelta verbal entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández y la oposición.

Todo comenzó cuando Sacnun consultó, antes de realizar su exposición, cuantos legisladores opositores estaban presente en el recinto, a lo que la presidenta del Senado respondió “uno solo”. Dato que era cierto, puesto que presencialmente no estaba más que el Senador Julio Martínez, representante de La Rioja.

Acto seguido los restantes Senadores que forman parte del bloque opositor abrieron el micrófono para asegurar que “ellos también estaban presente”. Sin dudar CFK respondió que la consulta era “En el Recinto y no de manera virtual”.

Lejos de terminar allí la disputa dialéctica continuo con la intervención del propio Martínez que solicitó “evitar las chicanas y explicar que varios Senadores no están presente por una cuestión técnica, dado que no pueden votar, como el caso del Senador Bullrich estuvo sentado y se tuvo que ir porque no tenía como votar. No puede venir nadie porque hay un problema de sistemas de la casa y no por voluntad”.

Cristina Fernández cerró el tema “dejando constancia taquigráfica” espetó que “los Senadores que no están en el recinto no tienen ningún problema en votar, porque se les dio la posibilidad de hacerlo a “viva voz”, acá en el recinto hay un solo Senador y es porque el resto ha decidido no estar, pero no hay ningún inconveniente de carácter técnico para que estén ausente” sentenció.

Cuando todo parecía terminado, apareció el Senador Esteban Bullrich, quien pidió la palabra y explicó que “me fui al despacho porque desde allí podía votar, lo hice sin hacer ninguna «araca», sin decir nada. Solo me levante y me fui. Escucho las chicanas de los Senadores oficialistas y me digo que la verdad no es necesario, no tiene sentido. Yo creo sí creo que deber sesionar desde acá como también creo que deberían volver los chicos a las escuelas” aseveró y sentenció “buscan el escándalo, acá está el escándalo”.