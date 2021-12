Cruces de explicaciones entre el oficialismo y la oposición sobre el rechazo al Presupuesto 2022 – NCN

Inmediatamente después al rechazo del presupuesto, el bloque de Diputados y Diputadas del Bloque del Frente de Todos, publicó un comunicado que acusa de «golpe irresponsable a la recuperación de la economía y un retroceso para el país» pero al mismo tiempo llamando a la oposición a una «reflexión» frente a «la gravedad del momento histórico».

El comunicado basa su eje fundamental en que el rechazo al presupuesto se debió a un aprovechamiento de la oposición para el éxito en la puja de una crisis interna, especialmente en los bloques conformados por la UCR.

Rápidamente la oposición del Interbloque Federal (en este caso del Bloque Córdoba Federal) salió al cruce a través de Twitter con otro comunicado oficial para distanciarse además, de las tensas internas de Juntos por el Cambio. En el mismo, destacan que han rechazado el presupuesto por ser «el proyecto más antifederal que se le haya ofrecido al país en los últimos años» como señalara luego de la sesión el diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez, presidente del Bloque Córdoba Federal: “Hemos rechazado el proyecto más antifederal que se le haya ofrecido al país en los últimos años”.

“Se ha llegado a esta instancia donde ha quedado absolutamente claro que cuando se busca una salida racional, como lo era el pase a comisión que demostraba claramente que el oficialismo no tenía los votos para lograr el presupuesto, es el propio presidente del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, quien dinamita esa posibilidad con sus dichos. Por supuesto que esa decisión marca a las claras que en el Gobierno nacional hay dos posiciones: una, la del ministro Guzmán y tal vez la del presidente Fernández que querían un Presupuesto; y otra, la que expresa con su actitud el presidente del bloque, Máximo Kirchner y que indica que preferirán reconducir el Presupuesto actual y decidieron, sabiendo que no tenían los votos suficientes, ir directamente a una votación que tuvo el resultado que todos conocemos” agregó el legislador.

Y destacó que: “En el medio de esa actitud del Frente de Todos, la contra actitud del otro extremo de la grieta: de un Juntos por el Cambio que, haciendo una exhibición pública de sus cuestiones internas, demoró más de una hora en ponerse de acuerdo respecto de cuál iba a ser la decisión que iban a tomar”.

“Córdoba Federal y el Interbloque Federal hemos rechazados este presupuesto”, enfatizó Gutiérrez quien no dudó en calificar a este proyecto de Presupuesto: “Es un desastre en sí mismo. Y su no aprobación, más allá de la posición que un sector del Gobierno quiera tener, la de reconducir el actual, significa una pésima imagen frente a la negociación con el FMI. Porque quienes estén del otro lado del mostrador esencialmente se van a preguntar cuál es la capacidad de consenso, cuáles son los acuerdos que expresa este Gobierno si no es capaz de entender que ya no tiene más la mayoría en el Congreso; que el pueblo se expresó en las urnas con toda claridad y les dio a distinto actores de la política, en este caso, a los cordobeses de Córdoba Federal, la potestad de tener esa famosa llave, y que no es una ganzúa para un plan canje como era el que se pretendía desde el Gobierno nacional a través de la cooptación de distintos diputados que pertenecían a fuerzas políticas provinciales”.

Gutiérrez, junto a sus compañeros de bloque, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca señalaron que: “A los cordobeses no le podíamos explicar cómo en este Presupuesto se planteaba la posibilidad de la potestad del Gobierno nacional de seguir subiendo las retenciones agropecuarias; cómo en este Presupuesto se siguen amparando las empresas deficitarias que no pagan el insumo y por eso tienen tarifa regaladas en el AMBA, mientras los cordobeses terminamos pagando”.