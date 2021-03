Cruces entre oficialismo y oposición por la defensa de los derechos humanos

La Cmara de Diputados record a las vctimas de la dictadura militar, al cumplirse esta semana 45 aos del golpe del 24 de marzo de 1976.

La Cmara de Diputados record a las vctimas de la dictadura militar, al cumplirse esta semana 45 aos del golpe del 24 de marzo de 1976, en el marco de la primera sesin ordinaria del cuerpo, en la que se produjeron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposicin por la defensa de los derechos humanos.

En ese marco, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Cecilia Moreau, anunci que pedir el tratamiento de varios proyectos que “tienen que ver con la negacin de delitos de genocidio y crmenes de lesa humanidad” y, para el caso de que sean funcionarios, solicitarn “la inhabilitacin para ocupar cargos pblicos”.

En el marco del tiempo previsto para los homenajes, Moreau cuestion a “una parte del Gobierno anterior” que -segn dijo- “intent tergiversar la historia” y asegur que sinti “vergenza de las declaraciones del diputado macrista por Neuqun el 24 de marzo”, en referencia a Francisco Snchez.

El 24 de marzo pasado, el diputado neuquino escribi a travs de Twitter: “Nunca ms el Terror de la bomba, el secuestro, la emboscada. Nunca ms la revolucin aptrida organizada y financiada por gobiernos extranjeros. Nunca ms la memoria falaz e incompleta. Nunca ms la Justicia al servicio de la venganza. Nunca ms comunismo”.

Nunca ms el Terror de la bomba, el secuestro, la emboscada.

Nunca ms la revolucin aptrida organizada y financiada por gobiernos extranjeros.

Nunca ms la memoria falaz e incompleta.

Nunca ms la Justicia al servicio de la venganza.

Nunca ms comunismo. — Francisco Snchez 🇦🇷 (@fsancheznqn) March 24, 2021

En su discurso de este sbado, Moreau se pregunt adems: “Se imaginan a alguno de nosotros tirando bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo con el nombre de Estela Carlotto o de alguno de los organismos de derechos humanos?”.

De esta manera, la diputada nacional hizo referencia a la actividad que realizaron jvenes del PRO en febrero pasado, cuando colgaron frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con el nombre de distintos referentes sociales y polticos, entre ellos el de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Sepan que la lucha por los derechos humanos y la bsqueda de justicia es una lucha que no vamos a abandonar. 30 mil compaeros desaparecidos presentes ahora y siempre”, concluy la vicepresidenta del bloque del FDT.

En respuesta, el diputado radical Facundo Surez Lastra sali al cruce de esas afirmaciones y asegur que “es vigente y para siempre la defensa de los derechos humanos” y agreg: “Jugar con los enfrentamientos internos pas en otro momento: si no hay conduccin y capacidad de plantear el objetivo comn no se sale. No se sali el 24 de marzo y empez la dictadura”.

“No se sale si no cambia la actitud del oficialismo y la oposicin”, asever Surez Lastra.

Esta semana, en el marco del aniversario del 24 de marzo de 1976, dirigentes y referentes de diferentes sectores del oficialismo y de la oposicin recordaron a las vctimas de la dictadura y apoyaron la labor de los organismos de derechos humanos.

En ese marco, el jefe de gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, cont en Twitter su experiencia personal y familiar durante la dictadura, mientras que llam la atencin que el expresidente Mauricio Macri no hiciera ninguna referencia al aniversario del 24 de marzo en sus redes sociales.