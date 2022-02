Cruces por la cobertura del Covid por ART: en Camioneros esperan «la firma del Presidente»

Sigue la tensión entre el gobierno y el sindicato de Camioneros por la cobertura del Covid a través de las ART: mientras el gremio confirmó para este jueves una movilización, esta vez, a la sede del ministerio de Salud, en el oficialismo niegan que no esté vigente esa cobertura y que la misma se comunicó “tanto por resolución como por comunicado”.

Tras la masiva marcha de la semana pasada a la sede de la cartera laboral y “ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales», Camioneros informó en las últimas horas que el jueves 10 de febrero, a las 12, se movilizará frente a Salud, en el histórico edificio de avenida 9 Julio y Moreno, para reclamar un cambio en la normativa que declare al coronavirus «enfermedad profesional E para los trabajadores del sector”.

En el gremio tienen expectativas en lo que pueda ocurrir ese día ya que, afirman, la resolución “la tiene que firmar Alberto” Fernández, quien recién mañana regresaría al país de su gira internacional cuya última parada fue la isla caribeña de Barbados.

En el sindicato conducido por Hugo y Pablo Moyano insisten en que el “31 de diciembre venció el decreto presidencial que obligaba a las ART a cubrir a todos los trabajadores en caso de contraer COVID, pero al no prorrogarse el mismo los compañeros quedan en un vacío que permite a los empresarios descontar los días de aislamiento en caso de contagiarse de coronavirus, ya que las ART, amparados que el decreto está vencido, miran para otro lado” generando, según denuncian, un perjuicio de unos $40 mil por trabajadores. Por eso reclaman la “inmediata prórroga del decreto de cobertura por las ART», y recordaron las palabras de Pablo Moyano durante el acto de la semana anterior: «Hasta que no se reconozca la actividad de Camioneros como enfermedad profesional no vamos a parar».

Las versiones cruzadas, con todo, dejarían ver la existencia de un problema político por eso en el gremio piden la intermediación del Presidente.

Fuentes del ministerio de Trabajo, reiteraron que Claudio Moroni “ya lo dijo el viernes, es decir, que la cobertura está vigente. No tenemos más que decir al respecto” y argumentaron que la continuidad de las prestaciones se “comunico tanto por resolución como por comunicado”.

No obstante, las fuentes se cuidaron de cuestionar la nueva protesta de los Moyano en el centro porteño. “Nunca hablamos de las marchas de laburantes y no lo haremos ahora. Y estamos para recibir a quienes pidan audiencias tantas veces las soliciten y buscar salidas a cuanto problema se presente pero nunca discutimos o hacemos comentarios sobre acciones de los trabajadores”, concluyeron.