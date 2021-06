Cruz Roja: “Necesitamos una tregua en la competencia comercial sobre las vacunas” – Télam

Walter Cotte, observador permanente de Cruz Roja ante la ONU.

El mundo “necesita una tregua en la competencia comercial” sobre las vacunas contra el coronavirus, indic el observador permanente de Cruz Roja ante la ONU, Walter Cotte, y propuso generar “alianzas abiertas y neutrales” entre las farmacuticas, los Gobiernos y las entidades humanitarias para acelerar su desarrollo ya que hasta ahora se produjeron “solamente el 20% de las que se necesitan”.

“Todos juntos tenemos que hacer que las soluciones ocurran pronto porque a este paso es posible que no lleguemos rpido a una inmunidad de rebao, que tengamos una tasa muy grande de daos colaterales econmicos y de salud, incluso mental y, el futuro se va a volver ms complicado”, lament el colombiano en una entrevista con Tlam.

Cotte tiene casi 40 aos de experiencia en organizaciones humanitarias. Hasta fines del 2020 fue director regional para Amrica de la Cruz Roja y hoy, adems de trabajar en la ONU, es el Representante Especial de la organizacin para la Covid-19.

Esta semana estuvo de visita en la Argentina y se reuni con el canciller Felipe Sol para hablar de la labor de los Cascos Blancos y la situacin global del coronavirus, con coincidencias en la necesidad de levantar temporalmente las patentes contra las vacunas que se debate en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) con lentos avances.

“Necesitamos una tregua de competencia comercial y que la vacuna se utilice para resolver el problema real que es la pandemia y el efecto nocivo que genera de muertes, aislamiento y destruccin de las economas. De qu nos sirve tener el control de una patente si se muere la gente que puede hacer uso?”, se pregunt.

– Tlam: El director general de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente que “estamos todos en la misma tormenta, aunque no todos en el mismo barco” al graficar el reparto desigual de vacunas y la situacin global del coronavirus. Usted coincide?



– Walter Cotte: El escenario es an peor. Ya antes tenamos muchos problemas, como un acceso a la salud muy negativo, migraciones llenas de violencia, desastres por el clima y en Amrica Latina tenemos exclusin e inequidad. Encima de eso ahora cae una tormenta y no todos tienen buenos barcos para navegar. Solamente llegamos al 20% de la produccin de vacunas necesarias. Se requieren en el mundo al menos 4.500 millones de personas inmunizadas y para eso necesitamos 9.000 millones de vacunas de dos dosis.

– T: Por qu estamos tan lejos de esos nmeros?



– WC: Hay bloqueos que hacen que la produccin no sea veloz, como las patentes y la propiedad intelectual, no se busc adems generar una vacuna genrica, lo que es un reto para todos los polticos y las empresas. Es ms complejo de lo que dice el director de la OMS porque adems no vivimos en una tormenta, sino en mltiples tormentas. Y hay poblacin que la navega en barcos, en tablas o sin tablas a la deriva en un mar embravecido. Nuestro labor como Cruz Roja es otorgar salvavidas, pequeos y grandes barcos con acciones para encontrar una solucin global, equitativa e integral.

– T: Cruz Roja entonces est, al igual que otras organizaciones humanitarias, a favor de suspender temporalmente las patentes.



– WC: Estamos del lado de la gente excluida del proceso de vacunacin, que es la gran mayora de la poblacin del mundo. Hay que aumentar la velocidad de produccin, una distribucin ms equitativa, generar procesos y facilitar su fabricacin genrica. Necesitamos una tregua de competencia comercial y que la vacuna se utilice para resolver el problema real que es la pandemia y el efecto nocivo que genera de muertes, aislamiento y destruccin de las economas. De qu nos sirve tener el control de una patente si se muere la gente que puede hacer uso?

– T: Qu ms se necesita para mejorar la produccin y distribucin de inmunizantes?



– WC: Proponemos que todo se base en evidencia en favor de lo humanitario y la resiliencia global. Adems que haya joint ventures (empresas conjuntas), alianzas abiertas y neutrales entre las farmacuticas, los Gobiernos, la sociedad civil organizada y las entidades humanitarias como nosotros. Todos juntos tenemos que hacer que las soluciones ocurran pronto porque a este paso es posible que no lleguemos rpido a una inmunidad de rebao, que tengamos una tasa muy grande de daos colaterales econmicos y de salud, incluso mental y, el futuro se va a volver ms complicado.

– T: Cules son los mayores desafos que afronta la Cruz Roja en esta pandemia?



– WC: El primer desafo es dar un mensaje positivo dentro de la tormenta y la multi maratn humanitaria. A pesar de que seguimos teniendo problemas, hay que mantenerse positivo en un ambiente complejo y lleno de dificultades. El segundo es proteger a quienes protegen: para que el mundo avance necesitamos proteger al personal sanitario y los trabajadores esenciales y no se est haciendo lo suficiente en este punto. El tercer desafo es equidad y llegar de manera escalonada a los que ms lo necesitan.