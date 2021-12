Cuadruplican hospitalizaciones de niños por COVID en Nueva York

particularmente en la ciudad, donde se han cuadruplicado desde la segunda semana de diciembre hasta hoy, alertó este lunes la jefa del Departamento de Salud del estado, Mary T. Bassett.

«Hemos registrado un aumento en las admisiones pediátricas, concentradas en el área de la ciudad, donde ha habido un incremento de aproximadamente cuatro veces», indicó en una conferencia de prensa conjunta con la gobernadora Kathy Hochul.

«Estamos alertando a los neoyorquinos sobre este reciente aumento, sorprendente en las admisiones pediátricas por COVID-19, para que los pediatras, padres y tutores puedan tomar medidas urgentes para proteger a nuestros neoyorquinos más jóvenes», indicó.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, de los niños de 5 a 11 años ingresados en hospitales de la ciudad con COVID-19, desde la semana del 5 de diciembre hasta la semana actual, ninguno tenía la pauta completa de vacunación.

«Mucha gente sigue pensando que los niños no se infectan con COVID. Esto no es cierto. Los niños se infectan y algunos serán hospitalizados —insistió—. Nuestras tasas de vacunación entre los niños de 5 a 11 años siguen siendo decepcionantemente bajas», afirmó.

De acuerdo con un informe publicado el pasado lunes por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños, entre el 9 y el 16 de diciembre, casi 170 mil niños dieron positivos a la COVID-19 en el país, un alza de aproximadamente el 28 % en dos semanas, destaca el canal 7 de la cadena ABC.

Por su parte, Hochul reiteró el llamado a los padres para que aprovechen las vacaciones navideñas y vacunen a los niños.

Por su lado, el alcalde Bill de Blasio recordó en su conferencia de prensa diaria que hoy entró en vigor la obligación para que los empleados del sector privado muestren que tienen al menos una dosis de la vacuna, so pena de multas de hasta mil dólares.

A partir de hoy también los neoyorquinos de 12 años o más tienen que mostrar evidencia de las dos dosis de vacunas para comer al interior de los restaurantes, gimnasios o visitar lugares de entretenimiento.