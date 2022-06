cuál es la alternativa más conveniente tras la suba de tasas

Otro punto a destacar en este debate son los dólares. El dólar no fue una buena inversión en los primeros meses del año. Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo, los dólares se mantuvieron estancados frente a una inflación acelerada. Pero en la última semana, las subas se reactivaron. Los economistas aseguran que en este caso, la suba parece dada por una mezcla de coyuntura y estacionalidad. Pero el segundo semestre, con la dificultad del gobierno de acumular reservas podrían volver a llevar a los dólares al alza y así garantizar una rentabilidad para aquellos que apuesten al billete verde.

«La discusión dólar- plazo fijo a pesar de las últimas subas del CCL y el blue, la sigue ganando el Plazo fijo UVA. Protege contra la inflación y no depende de las decisiones de tasas del BCRA que fueron un poco más allá pero aún así están por atrás de la inflación esperada. Eso no quita que quizá en el segundo semestre el dólar paralelo se ponga un poquito más competitivo, sin embargo el timing es difícil de pronosticar», expresó Jorge Neyro uno de los economistas consultados por Ámbito. En ese marco, recomendó: «hay que hacer un mix entre dólar y PF UVA».

«Creemos que en el menú de las distintas inversiones, sigue sin mover el amperímetro. Después de Turquía, la Argentina tiene la segunda tasa real más negativa del mundo por lo cual si bien 300 puntos básicos hacen al PF un poco mas rendidor, sigue escalones por debajo», sentenció Tomás Ruiz Palacios de Consultatio.

«El solidario está por debajo de los financieros, parece que tiene sentido apostar a esa alternativa. Sin embargo, cualquier PF indexado o alternativa indexada va a seguir siendo superadora a un PF que lamentablemente sigue con una tasa real negativa. Viendo la dinámica inflacionaria con el ajuste de tarifas y un ritmo de crawling peg más elevado, todos estos factores hacen que posiblemente siga corriendo de atrás a la inflación», agregó.

Para el economista Salvador Di Stéfano también consultado por este medio, un TEA en torno al 69% representa un aumento importante, pero aseguró que esta decisión tendrá un correlato en la economía: «la tasa de crédito va a generar una recesión tan importante que van a dejar pocos pesos para que vayan a comprar dólares. En el corto plazo podemos tener un escenario en el que el plazo fijo recupere posiciones frente al dólar. Yo sigo apostando al plazo fijo UVA porque toda la suba de dólares alternativos generan más inflación que van a terminar captando por UVA. Pero siempre planteamos carteras diversificadas, donde tiene que haber pesos y dólares».

Ante la consulta sobre el futuro de los dólares paralelos, pronosticó: «Yo creo que los dólares van a seguir en alza porque al no realizar reformas estructurales, van a seguir en alza. La brecha va a crecer a niveles del 100%».

En ese marco, el analista Alejandro Álvarez sugiere diversificar de la siguiente manera: «Para dólar, mirando a mediano largo plazo, apuntamos al MEP. El dólar por ahora no jugará el partido del carry trade. La estrategia hoy es subvaluarlo lo más que se pueda, pero no creo que puedan forzar una actualización hasta $260-$270».

En cuanto a los plazos fijos, sostiene que es una buena estrategia para diversificar «pero si medimos contra otros activos podemos aprovechar mejores tasas con mejores coberturas ante la inflación o la constante devaluación del peso. Al perfil que quiere resguardarse en el banco, puede sostener. El PF aún así tiene una TEA del 68% y si apuntamos a una inflación entre 70% 80% perdemos». En ese marco, reafirmó que «lo ideal seria un mix dólar MEP 50% y 50% Plazos fijos. Preferimos MEP para el que tenga la oportunidad para ahorrar en parte y para aquel que el plazo fijo es una renta relevante y hasta quizás su sueldo, que mantenga plazo fijo». En ese sentido, remarcó que esperan un dólar para $280/$290 en el tercer cuatrimestre, entre agosto y septiembre.

Una medida, que no conforma lo suficiente

Salvador Di Stéfano analizó la medida tomada por el Gobierno tras el derrumbe de los Bonos CER y advirtió por las consecuencias a la economía: «La suba de tasas es un mazazo a la economía real. Es pésima para la actividad, esto va a estancar la economía. Me pareció desacertada la suba de tasas. El gobierno debería haber anunciado un plan fiscal tratando de bajar el gasto público. Es una medida que no conforma. Vamos a seguir teniendo el problema de la inflación y un aumento de la brecha de los dólares alternativos».

En el mismo sentido, Ruiz Palacios concluyó: «La suba de tasas tiene como contracara la suba del déficit cuasi fiscal que el gobierno ya tuvo que pagar más de 700 mil millones de pesos en intereses y una suba de tasas lo exacerba aún más. Lo que es a priori una buena medida, cuando no hay un programa macro consistente no sólo que no es positivo sino que termina siendo contraproducente».