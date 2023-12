Cuáles son los 3 escenarios que planteó Hernán Lombardi para los medios públicos

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi, respaldó la posición del presidente electo Javier Milei respecto a los medios públicos y, este domingo, planteó tres escenarios posibles para su futuro, descartando la posibilidad de mantenerlos bajo la órbita estatal y definiéndolos como «instrumentos de propaganda partidaria».

Luego del balotaje, Milei declaró que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado” y definió a la Televisión Pública como “un Ministerio de Propaganda encubierto”. Junto a Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, sostuvo que los medios “tienen que ser privatizados”. Hernán Lombardi, quien fuera funcionario en los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, se mostró estas últimas semanas en múltiples ocasiones en el Hotel Libertador, buscando reunirse con Milei.

En esa intención de acercamiento, este domingo reflexionó: “Los argentinos no nos merecemos financiar este instrumento de propaganda partidaria permanente que son los medios públicos”. En entrevista con FM Milenium, el funcionario macrista declaró: “Coincido con Milei con que este modo de gestión no va a más. Es una máquina de gastar plata” y aportó tres posibles caminos. “Una salida puede ser privatizarlos, otra que los trabajadores armen una cooperativa y otra puede ser directamente su cierre y liquidación” y añadió: “Lo único que no se puede hacer es seguir como está”.

«La tabula rasa comienza a tener sentido»: el diario británico que apoya la dolarización de Javier Milei

Diez días antes, en comunicación con Modo Fontevecchia, Lombardi ya había expresado su posición a favor de la privatización. “Lamentablemente, los medios están colonizados por la propaganda oficialista, me indigné mucho estos cuatro años con como el ‘seis siete ochismo’ fue retomando lugar, después de que nosotros lo habíamos desalojado en los cuatro años de Mauricio Macri”, había señalado y denunció haber sido “censurado” porque “nunca más me invitaron a un programa”. “Los que destruyen los medios públicos son los que dicen defenderlos, porque los transforman en medios de propaganda del peor estilo de gobiernos autoritarios”, denunció.

Hernán Lombardi sobre los medios públicos: «Hay una mafia muy violenta dominada por algunos sindicalistas»

También le consultaron si no es posible corregir defectos que presenten los medios públicos y mantenerlos, a lo que replicó: “Adentro hay una mafia muy violenta dominada por algunos sindicalistas. No es necesario que te cuente la cantidad de colegas tuyos que han sido amenazados, no solamente durante nuestra gestión. El que piensa distinto ‘cobra’, lo fajan. ¿Sabés la cantidad de anécdotas que puedo contar del mítico secretario del gremio en el noticiero? Hay que dar soluciones drásticas”, lanzó.

Cuando le preguntaron a Lombardi si le aconsejaría a algún empresario comprar un medio público, contestó: “Antes que nada le diría que este modelo de gestión no va más. A lo mejor, hay que buscar soluciones más drásticas. Primero hay que liquidar, y después ver que hacés”. “Es un nido de privilegiados y hay que terminar con eso. Además hacen propaganda oficialista y censuran a opositores. Hay que terminar con este modelo de gestión”, insistió.

ML / ED