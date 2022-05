Cuáles son los beneficios del Marketing Performance en la gastronomía

Incluso, lograron aumentar considerablemente las ventas de sus clientes a partir de la implementación de campañas innovadoras, cambios de imagen, growth marketing y pauta en redes sociales. Conocé a continuación la eficacia del Marketing Performance de la Agencia Vanilla Digital.

La inserción del Marketing Performance en el rubro gastronómico cambió la forma de obtener nuevos consumidores. Ya no basta con proponer un producto de calidad, sino que ahora es necesario estar presente en las distintas redes sociales con contenido innovador y campañas de impacto que repercutan en ventas para asegurar el mejor retorno de inversión. Teniendo en cuenta que las audiencias son cada vez más exquisitas en cuanto a lo que quieren seguir y encontrar, la industria gastronómica al igual que ha sucedido con otras, se complejiza día tras día y es necesario desarrollar un plan de marketing adecuado para ganar en un mercado cada vez más competitivo.

¿Cuáles son los beneficios del Marketing Performance en el ámbito gastronómico? Ariel Chamson, fundador de la agencia Vanilla Digital, que ha crecido 500% en el último año, responde con 2 casos de éxito de sus clientes para visibilizar a través de números cómo la implementación de una estrategia adecuada de Marketing Performance logra llegar al consumidor y aumentar las ventas.

Arrabal Cantina, ubicado en el barrio de Chacarita, brinda una propuesta gastronómica que reivindica la cocina porteña. ¿Qué logró en el último año a través del marketing performance?

Casi triplicó la cantidad de cubiertos mensuales: de 800 a 2200

Quintuplicó la facturación mensual en un período de 12 meses.

Duplicó el ticket promedio por persona: de 1000 ARS a 2000 ARS

Aumentó la visibilidad en redes y la cantidad de seguidores en Instagram, lo cual generó más concurrencia al local.

Aumentaron las ventas por canales de delivery, lo cual fue acompañado de una estrategia que se comunicó en redes y mediante anuncios pagos.

Se refrescó la imagen de la marca mediante una mejor propuesta visual en materia de fotografía de productos, espacios del local, interacción de la gente en el local, etc.

Se reforzó la marca mediante estrategias de interacción con el público a través de las redes.

“Logramos crecer tremendamente. El crecimiento se ve en lo concreto, en lo material, en lo físico. Más sillas, más mesas, más espacios para abarcar, más gente. A diferencia de otras propuestas de marketing, nosotros optamos por la búsqueda de objetivos concretos que se traduzcan en rentabilidad”, comenta Eduardo Pérez, socio de Arrabal Cantina.

Otro caso de éxito de la agencia Vanilla Digital es Brukbar, en Palermo Soho, que durante el último año:

Esto corresponde a un crecimiento enorme impulsado en particular por la buena implementación de estrategias de Marketing Performance que se ejecutan en la agencia.

¨Los pequeños restaurantes tienen nuevas necesidades a partir de las transformaciones digitales, y depender del “boca a boca” ya no funciona en gastronomía. Para captar la atención de nuevos comensales y fidelizar a los que ya fueron alguna vez, es necesario medir los resultados de las acciones de promoción de manera clara y efectiva. Una vez que tenemos medido costos y retornos podemos escalar las ventas de locales gastronómicos en pocos meses a través del marketing performance. Hoy una empresa que no está implementando estas tácticas y que no invierte en el marketing correcto, está perdiendo una enorme oportunidad y dejando todo el espacio a la competencia¨, asegura Chamson, Co-Fundador y CMO de Vanilla Digital, agencia de marketing performance.