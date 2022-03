¿Cuáles son los sectores económicos que más empleo van a generar en los próximos meses?

Al respecto, Luis Guastini, director de Manpower Argentina, señaló a Ámbito Financiero que en comparación con otros países de la región, la recuperación del empleo para el próximo trimestre se puede considerar modesta. “En el caso de Brasil, que es un país comparable para la región, las expectativas dieron +40”, destacó Guastini.

En otros países la encuesta indicó: Colombia, +38%, México, +38% y Canadá, +37%. “Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles, de la región, seguido por Perú, +24% y Costa Rica,+29%”, indica el informe..

No obstante, los datos son positivos y, según dijo, es de esperar que se consoliden para el tercer trimestre. El directivo de Manpower explicó que “cuando se hizo la encuesta después de enero estaba la ola de la variante Omicron de covid, que en Argentina afectó más que en otros países de la región”. Eso, en principio, explicaría las razones por las cuales los resultados no fueron mejores a nivel local. En ese momento, las empresas no tenían claro cuánto iba a durar la crisis sanitaria.

Tal cual señaló Ámbito en su momento, el ausentismo entre las pymes en enero, en momentos en que gran parte del personal tiene licencias de vacaciones, llegó a niveles del 25% en algunos casos,lo que obligó a modificar los protocolos de aislamiento para los casos de contactos estrechos o de personas contagiadas con vacunación.

Los sectores que más empleo demandarán

El denominado índice de Expectativas Netas de Empleo (ENE) revela a su vez los sectores que más empleo pueden generar en los próximos meses.

“En diez de las once actividades económicas relevadas, los empleadores esperan incrementar sus nóminas Esta tendencia es liderada por el sector de Bancos, Finanzas, Seguros y Bienes Raíces con una ENE del +23%, seguido por Construcción con una ENE del +20%”.

El reporte indica que “en tercer lugar, se ubica el sector de IT, Tecnología, Telecomunicaciones, Comunicaciones y Medios con una ENE del +17%”. Por el contrario, el sector Organizaciones Sin Fines de Lucro reporta expectativas nulas.

Con respecto al último trimestre del 2021, y contemplando únicamente los sectores que venían siendo relevados hasta el año pasado, las expectativas de contratación se fortalecen en cinco de los siete sectores industriales relevados.

“El mayor incremento es reportado por el sector de Bancos, Finanzas, Seguros y Bienes raíces, revelando un aumento de 23 puntos porcentuales. Luego se ubica Construcción, que marca un incremento de 12 puntos, seguido por Otras industrias que revela un fortalecimiento de 7 puntos”, destaca el informe.

Las regiones del país

Por otro lado, el trabajo muestra que “las regiones de Cuyo y Noroeste Argentino (NOA) lideran esta tendencia, ambos informando una ENE de +19%, seguidos por la Patagonia, con +17% y por el Noreste Argentino (NEA), con +14%. El AMBA arroja las expectativas de contratación más débiles, revelando una ENE de +10%.

“En la comparación con el último trimestre del 2021, notamos que las intenciones de contratación se incrementan en las seis regiones. La Patagonia lidera esta tendencia con una mejora de 17 puntos porcentuales, seguido por Cuyo, con un incremento de 13 puntos porcentuales y el NEA, con 12 puntos porcentuales”, remarca Manpower.