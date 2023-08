«Cualquier crítica la voy a contestar por privado» – NCN

Desde Córdoba, a donde viajó para hacer una recorrida por la provincia, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, volvió a hablar sobre su decisión de votar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las PASO. Decisión que hizo pública y que abrió otro capítulo en la interna opositora. Vidal se refirió a las críticas que recibió de otros dirigentes de la coalición, entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri.

Asimismo, la ex gobernadora bonaerense defendió su decisión de apoyar públicamente a Larreta, quien el próximo 13 de agosto se enfrentará a Patricia Bullrich por un lugar en las elecciones generales de octubre. “Yo lo único que hice fue expresar mi preferencia, decir a quién votaba. En libertad, eso es la esencia de la democracia. Di mis razones. Y mucho más es democrático en un espacio donde hay dos candidatos del PRO que compiten. Así que para mí fue la expresión de ni más ni menos que eso, que es la expresión de mi voto”, expresó Vidal.

En tanto, la legisladora opositora reconoció entender las reacciones, pero aseguró que las críticas las va a contestar en privado: “Yo entiendo que puede haber personas dentro de mi espacio que no estén de acuerdo con esta decisión. Y aun cuando puedan elegir a otros candidatos, yo los respeto igual. Me parece que esa es la base de lo que hemos construido en el PRO, la libertad, el respeto. Y cualquier crítica que me hayan hecho, yo la voy a contestar en privado. Ni por los medios, ni por las redes”.

“Son personas con las que yo he trabajado muchos años, que tienen mi valoración, que tienen mi afecto. Y no creo que con personas que he transitado un camino durante tanto tiempo yo tenga que estar diferenciándome por los medios”, completó.

Cabe recordar que la tensión dentro de Juntos por el Cambio se reavivó el miércoles último cuando Vidal rompió su neutralidad al anticipar públicamente que en las próximas PASO votará a Larreta.