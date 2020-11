“Cuando acabe el recuento seremos los ganadores”

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este miércoles que, cuando termine el recuento, será el ganador de las elecciones de Estados Unidos, al tiempo que pidió unidad a los estadounidenses.

“Estoy aquí para informar de que, cuando acabe el recuento, creemos que seremos los ganadores”, señaló Biden en una intervención desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde aceptó la nominación demócrata a la Casa Blanca en agosto.

El ex vicepresidente subrayó que no estaba pronunciando un discurso “para declarar que he ganado”, pero destacó que “está claro que los demócratas han ganado suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales para lograr la Presidencia” de Estados Unidos.

De forma paralela, pidió unidad, antes de poner el foco en la “ansiedad” y la “división” que experimentan muchos estadounidenses. A su juicio, los ciudadanos “tienen que parar de tratar a sus oponentes como enemigos”.

“No somos enemigos. Lo que nos hace estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar”, reiteró, asegurando que “gobernará como el presidente de todos los ciudadanos” del país, según informó la cadena de televisión CNN.