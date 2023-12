Cuando la largura del pelo molesta

Suena ridículo y la polémica no habría superado los tuits de los indocumentados de siempre que opinan desde la más absoluta miopía si no hubiera saltado a la política nacional. Sí, el corte de pelo de la última Miss Francia ha sido motivo de disputa y varios representantes políticos han tenido que salir al paso y defender a Eve Gilles, Miss Francia, tras las críticas que ha recibido por tener el pelo… ¡corto! Tal cual lo están leyendo.

Eve luce un corte estilo garçon, así se bautizó en el país que no admite que, en pleno siglo XXI, los cánones de belleza no incluyan también un pelo corto como símbolo de lo que tiene que ser una mujer hermosa.

Vaya por delante que este tipo de certámenes deberían de pasar una amplia revisión sobre el tipo de mujer o de hombre que se considera hermoso o bello. Pero, estando o no de acuerdo con cómo se plantean este tipo de concursos, cómo cosifican o no a la mujer o al hombre, lo de la polémica de Eve Gilles, la última Miss Francia, es, permítanme, del prehistórico.

Eve, quien por cierto estudia Matemáticas e Informática en la universidad, dice que apostó por ese look andrógino para demostrar que hay otro tipo de bellezas. Que los centímetros del pelo no determinan nada. Pero no lo han entendido así sus críticos: en 103 años Eve es la primera mujer con el pelo corto elegida como la mujer más guapa de Francia. Algo que ya dice mucho de todo este mundo de lo que es o no ser bella. Y ahí es donde los del prehistórico han empezado a cortocircuitar: que si la belleza ya no es lo que era, que si deberían de impugnar su elección, que no se habían mantenido los valores tradicionales…

Líbrenos el mundo de los que salvaguardan la tradición, por Dios. Porque sus parámetros, los suyos únicamente, son los garantes de todo; de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que deberíamos ser en el futuro. En la belleza, en la política, en la familia, en la sexualidad…Y así nos va.

Como digo, políticos de derechas y de izquierdas han salido a defender a Eve tras el aluvión de críticas. Suena ridículo, pero este es el nivel del debate que tenemos ahora mismo. A esto nos han llevado las redes que dan altavoz a los más indocumentados que hay, al que se aburre soberanamente porque, si no, no lo entiendo, y al que impone su punto de vista en todos los aspectos de la vida, también en la largura del peinado que tiene que llevar una mujer, especialmente si es elegida la más bella de su país.

Afortunadamente Eve tiene personalidad. Y lo ha demostrado durante el concurso y con la polémica posterior. Dice que ella quería demostrar que hay otro tipo de mujeres reales. Creo que van a tener que tomarse muchas tilas los guardianes de las tradiciones. El mundo cambia, no para de cambiar. Y doy gracias porque sea así.