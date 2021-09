“Cuando los que gobiernan se alejan de la gente, pasa lo que terminó pasando el domingo” – NCN

Leandro Zdero, candidato a diputado provincial por la lista Juntos por el Cambio y uno de los grandes ganadores de las Primarias del domingo en el Chaco, consideró que el oficialismo quedó relegado en las elecciones debido a que “abusaron de la confianza de la gente” y “no se dejaron ayudar” por la oposición. Anticipó que continuarán recorriendo la provincia para hacer una “convocatoria amplia” de cara a las Generales del 14 de noviembre.

“En cada rincón de la provincia hemos tenido un respaldo extraordinario por parte de los chaqueños que fueron a votar”, aseguró este lunes Leandro Zdero, candidato a diputado provincial por la lista de Juntos por el Cambio y uno de los grandes ganadores de las Primarias del domingo.

Con el 98,8% de las mesas escrutadas, la lista Yo Cambio obtuvo poco más de 138 mil votos y se impuso en la interna de Juntos por el Cambio, que en total sumó 248 mil sufragios: la interna más votada de las Primarias chaqueñas.

En declaraciones a CIUDAD TV, Zdero señaló que en adelante se intensificará la campaña de Juntos por el Cambio apuntando a persuadir a quienes aún no se inclinaron por esta opción política. “Hay que aceptar este resultado desde la humildad de entender que esta convocatoria tiene que seguir siendo la más amplia, que convoque a todos los chaqueños, no mirando de qué sector político venga como lo hemos hecho cuando nos juntamos un grupo nutrido de partidos políticos y hemos convocado también a gente que por primera vez se sumaba a la política”, indicó.

“Hay que seguir escuchando a la gente y no suponiendo los problemas. Y haciendo de esos problemas también en la escucha la solución. Vamos a seguir este camino de construcción, paso a paso. Con mucha prudencia, con una convocatoria amplia y también con el corazón que nos revienta de alegría”, abundó.

“Tenemos dos meses para seguir convocado a los chaqueños, para llegar a cada rincón de la provincia. Para interpretar este mensaje que la gente ha dado aquí y en todo el país también”, señaló.

Consultado por el revés electoral que sufrió el oficialismo, Zdero consideró que “cuando la gestión o quienes tienen responsabilidad se alejan de la gente o suponen los problemas, pasa lo que pasó”.

“Nosotros advertíamos hace un montón de tiempo y le decíamos al gobernador, a sus diputados y a los ministros que los queríamos ayudar. Y no se dejaron ayudar. Le presentamos proyectos de ley y nos decía no, esto no se trata. Se trata esto. No se puede abusar de la confianza de la gente. Tenemos los servicias más caros del país y son malos. Se administra mal en esta provincia. Como puede ser que se jacten de hacer una obra y cuando yo llegaba al hospital de ese pueblo, el director del hospital me decía que no tenía gasa”, aseveró.

Fuente Chacopordia