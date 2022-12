«Cuando no hay luz, me cuesta mucho hacer la tarea»

La ONU calcula que los ataques aéreos, misiles y bombardeos en Ucrania se han cobrado la vida de más de 400 menores y han dejado a más de 700 con heridas. Aunque es probable que la cifra real sea mayor. Además, hay 7,5 millones de niños y niñas de Ucrania que siguen en grave peligro de sufrir daños físicos, graves trastornos emocionales y desplazamiento de sus hogares, según Save The Children.

Cuando se cumplen diez meses de la invasión, renombradas fotógrafas ucranianas, Anastasia Vlasova, Alina Smutko y Nina Sologubenko, han visitado a algunos de estos niños para captar la vida cotidiana, así como sus esperanzas y sueños: desde una niña de 8 años a la que le han salido canas a otra de 9 que ha puesto la paz en su lista de deseos navideños.

La serie fotográfica capta la angustia de dejar atrás a la familia y los amigos en Ucrania y el reto de empezar una vida en un nuevo país, pero también la esperanza, el apoyo y la generosidad de la gente en los países de acogida de refugiados.

Dmytro, 15: «Fue un shock para mí (el inicio de la guerra)»

Dmytro, de 15 años, en su casa que se incendió. Anastasia Vlasova/Save the Children

Dmytro, de 15 años, vive con su madre y seis hermanos en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia. Cuando empezaron los enfrentamientos la familia se encerró en su propiedad un mes, sin electricidad ni agua. Solo salían para abastecerse de comida en la tienda local. Este verano su casa se incendió por un cortocircuito, aunque con el apoyo de su comunidad han comprado otra del pueblo. Tienen solo dos horas de electricidad al día. Los niños intentan seguir las clases con un teléfono compartido. Dmytro no sabe si podrá pasar de curso.

Dice que él y sus hermanos se han acostumbrado a los bombardeos durante el día y los ignoran, a menos que se pongan «muy fuertes».

«Solo deseamos que se acabe la guerra, para vivir en paz. No queremos nada, ni Navidad, ni Año Nuevo. ¿Cómo podemos celebrar? La gente se está muriendo»

«Fue un shock para mí (el inicio de la guerra)», de la que se enteró porque le cancelaron el transporte a la escuela. Vive con miedo a salir a la calle y aunque se esfuerza a distancia en sus estudios, vivir sin electricidad no se lo pone facil. «Cuando no hay luz, me cuesta mucho hacer la tarea, no estoy de humor. Cuando tengo luz, copio las tareas y las hago», le ha contado a Save The Children.

Su madre, Olha, reconoce que no hay un solo día sin bombardeos. «Nos hemos acostumbrado al bombardeo, ya ha pasado casi un año, así que estamos acostumbrados». Sobre las navidades, reconoce que este año el ambiente no es festivo. «Solo deseamos que se acabe la guerra, para vivir en paz. No queremos nada, ni Navidad, ni Año Nuevo. ¿Cómo podemos celebrar? La gente se está muriendo.»

Khrystyna, 8: «Me refugié en el sótano de mi abuela»

El pelo de Khrystyna ha empezado a encanecer. Anastasia Vlasova/Save the Children

Khrystyna, de 8 años, vive con su familia en un pueblo en cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Tiene buenos recuerdos de otras navidades, de abrir los regalos de Papa Noel, pero sabe que este año será diferente. Su madre, Oksana, dice que el cabello de la niña comenzó a ponerse gris, lo que atribuye al trauma que han soportado. «Mira a mi hija mayor, solo tiene 8 años y tiene canas. Yo no le digo, pero cuando le trenzo el pelo, me echo a llorar, porque es una niña pequeña, y ya vio cosas tan (horripilantes)». Ella solo quiere criar a sus hijos en paz.

El 24 de febrero, Khrystyna se despertó y se preparó para la escuela, pero su madre le dijo que la guerra había comenzado, que empacara sus cosas. «Fuimos a casa de nuestra abuela. Porque tienen un sótano profundo«.

Se refugiaron en el sótano con otras tres familias durante semanas, con muy poca comida y sin electricidad, calefacción ni agua. Cocinaban todo lo que tenían afuera en estufas al aire libre durante las pausas en la lucha. Los niños y sus padres dormían completamente vestidos y con los zapatos puestos. Khrystyna y su hermana jugaron con los niños más pequeños en el sótano para distraerlos de los ruidos fuertes durante los bombardeos.

Finalmente salieron en abril porque se lo ordenaron las autoridades. Mientras corrían, las balas alcanzaron la valla de su abuela. Vieron un tanque afuera de su casa y soldados en su jardín. Afortunadamente, dos hombres se detuvieron en un vehículo y los llevaron a un punto de evacuación desde donde huyeron a otro pueblo. La familia regresó a Kiev en mayo. La guerra ha traumatizado a Khrystyna, que llora cuando comienza una alerta de ataque aéreo y no puede dejar de temblar.

Karina, 12: «Vimos volar los misiles […] Nos escondimos»

Karina 12, Elena 36 y Vira 2 juegan al norte de Rumanía. Alina Smutko/Save the Children

Karina vive con su hermano mayor, su hermana menor y su madre en Rumania. Solían soñar con pasar la Navidad en Europa, pero –ahora que lo están– desearían que fuera en circunstancias diferentes. Aunque tiene la esperanza de que su padre, que se quedó en Ucrania, pueda viajar a Rumania para pasar tiempo con el resto de la familia.

La familia de Karina vivía en el este de Ucrania y huyó al sur del país por el conflicto de Crimea en 2014. La madre de Katrina recuerda el impacto devastador que tuvo la experiencia en sus hijos y describe cómo contrató a un terapeuta para ayudarlos a sobrellevar la situación.

Los niños, al comenzar esta guerra pasaron varias noches en el refugio antiaéreo, a menudo viendo explosiones y misiles volando por encima de sus cabezas. No se les permitía salir, y cuando lo hacían, los impactos estaban demasiado cerca para soportarlos. En el cumpleaños de la madre de Karina decidieron huir, estableciéndose en Rumania. El padre de Karina se quedó atrás.

“Esas dos semanas (después del 24 de febrero), vimos volar los misiles […] Nos escondimos en el sótano. Pasamos varias noches allí […] Había comida, telarañas por todos lados, y llevábamos un colchón». Ahora, en Rumanía, Karina ha hecho algunos buenos amigos. Juntos salen a caminar, hacen artesanías y organizan conciertos musicales. «El año pasado deseaba celebrar el Año Nuevo en el extranjero. El deseo se hizo realidad, pero no de la manera que quería».

Iana, 15: «Mi primer deseo es que termine la guerra»

Iana, con sus hermanos Pvlo y Daryna. Save The Children

Iana, 15, vive en Rumania con su padre, su madre, seis hermanos y tres hermanas. Solían celebrar la Navidad tocando instrumentos musicales y comiendo comida casera en casa de sus abuelos. En Rumania, sin embargo, no saben cómo será este año.

El 24 de febrero, día de la invasión, Iana se despertó alrededor de las cinco de la mañana con el sonido de explosiones cerca de la casa de su familia. A medida que avanzaba el conflicto, se convirtió en un hecho cotidiano. La familia se refugió en su sótano, que a menudo tenía agua en el suelo de cemento. Cada vez que había una explosión todos se arrodillaban y rezaban. Los niños iban al baño en parejas porque tenían miedo de ir solos.

A fines de marzo, ocurrió una explosión cerca de la casa de su familia. Los techos cayeron. Un amigo llevó a la familia de doce a la estación de tren más cercana. Al principio, viajaban para quedarse con familiares. Eventualmente, sin embargo, cruzaron la frontera hacia Rumania.

Ahora viven en una casa donada por un miembro de la iglesia en el norte del país. Los niños se han asentado; sin embargo, todavía siguen estudiando a distancia con su escuela de Jarkov. Las lecciones duran unas pocas horas cada día y se interrumpen debido a los bombardeos y a los cortes de energía.

Su padre cuenta que durante el verano sus hijos lloraban con el sonido de la lluvia y los truenos porque el ruido los recuerda a estar bajo bombardeos en Ucrania. Iana solo desea que la guerra termine. Junto a su padre, sueña con volver: «Mi primer deseo es que termine la guerra».

«A veces, [mis hijos] ya olvidan cómo corrían y lloraban. A veces quieren ir a ver a la abuela [que todavía está en Ucrania] y luego les recordamos (la guerra) y dicen que no, que no queremos ir allí», dice su padre.

Masha, 9: «Quiero la paz y que regresemos a Ucrania»

Masha hace una videollamada a su padre, que está en Ucrania Nina Sologubenko/Save the Children

Masha y su familia huyeron de Kiev en junio. Al igual que millones de familias de Ucrania, tuvieron que tomar la desgarradora decisión de dejar atrás a su padre y viajar al Reino Unido por la seguridad de sus hijos.

Masha no recuerda gran parte del viaje, solo que partieron en medio de la noche para llegar a una casa grande. A través de la amabilidad de un extraño, se les dio una casa para vivir y todo lo que necesitaban para comenzar su nueva vida en Kent junto al mar.

Son de Donetsk, en el este de Ucrania, que fue golpeada por el conflicto en 2014. Masha era demasiado joven para recordar lo que pasó. Sin embargo, su madre cree que este conflicto ha tenido un impacto significativo en sus dos hijas. Solían preguntar qué eran los ruidos fuertes y ahora le recuerdan a su padre que vaya a encontrar refugio si hay ataques aéreos.

El mayor desafío que enfrenta la familia es extrañar a su padre, que aún vive en Kiev. Habían estado en contacto con videollamadas regulares, pero se ha vuelto más difícil recientemente.

La Navidad no será igual para la familia este año, y lo extrañarán. A Masha le encantaría que su padre viniera y estuviera con ellos o al menos hablara por teléfono con más frecuencia. En una llamada telefónica reciente, su padre dijo que todo lo que dibujara se haría realidad. «Así que nos dibujé juntos, en la playa el próximo verano. Y cuando lo dibujaba me sentía feliz», explica

Cuando se le pregunta qué quiere Masha para Navidad, dice: «Quiero la paz y que regresemos a Ucrania«.