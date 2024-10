Cuando supimos que estaba muerta sentí alivio

Nissim Louk es un hombre de dios y lo hace notar. En cada una de las palabras que lanza a 20minutos deja entrever la espiritualidad y las creencias que le han hecho ser lo que hoy es, las mismas que le han permitido aguantar y ser fuerte ante uno de las peores adversidades de la vida: que te asesinen a una hija. Él es el padre de Shani Louk, la joven israelí de 22 años cuyo vídeo dio la vuelta al mundo el 7 de octubre de 2023. En las imágenes, los terroristas de Hamás que se lanzaron contra el festival Supernova pasean su cadáver en una furgoneta por las calles de Gaza mientras lanzan vítores e incluso escupen a la joven. Como un trofeo de guerra.

«La imagen de mi hija representa el bien y el mal; la belleza y el crimen; la felicidad y la sangre… es la luz contra la oscuridad», sentencia con los ojos muy abiertos y brillantes desde la terraza de un hotel madrileño. Bajo la atenta mirada de su hijo Or, de 15 años, Nissim cuenta cómo el 7 de octubre de 2023 supuso un antes y un después para toda la familia, también la última llamada con su hija. «Shani se crio en el bosque, como en los cuentos de hadas, después se fue a vivir a Tel Aviv. No sabía que había ido al festival. Cuando nos despertamos ese día empezamos a oír mucho estruendo y pensamos que eran truenos, que iba a llover, hasta que supimos que estaban bombardeando la capital. Entonces la llamé y cogió de inmediato», rememora. «Dijo que estaba en la fiesta, al sur de Israel, y que ya volvía a Tel Aviv. Esa fue la última vez que hablamos con ella», agrega.

Cuando vimos el vídeo de su cuerpo en la camioneta la reconocí al instante por los hermosos tatuajes de su pierna… era como el fin del mundo

Ya habían pasado las 6.30 horas, momento en el que cientos de terroristas entraron en el festival y también en los kibutz aledaños a la frontera con Gaza, pero Shani aún no se había encontrado con su destino. El peor que se podría tener. La joven volvía a casa junto a su novio, el mexicano Orión Hernández, y otro joven, Keshet (arco iris en hebreo), fue entonces cuando se topó con lo que creyó que era un accidente. Unos doce coches parecían haber chocado en la carretera y decidieron llamar a los servicios de emergencia.

«Era tan ingenua, tan luminosa», afirma Nissim, que pudo saber cómo había sucedido todo porque trabaja para el Ejército israelí. «Los terroristas intentaron entrar a un kibutz, no pudieron, y se dieron la vuelta. Ella intentó escapar pero les alcanzaron y les mataron. Cuando vimos el vídeo de su cuerpo en la camioneta la reconocí al instante por los hermosos tatuajes de su pierna… era como el fin del mundo. No me gustaría ver a ningún padre teniendo que contemplar esa horrible imagen de su hija», manifiesta.

Pero tanto Nissim como su mujer, Ricarda, decidieron convertir el horror en lucha. Si para los terroristas Shani era un trofeo, para ellos esas imágenes eran la muestra de que no hay bando posible. «La gente de España debe despertar y descubrir qué es verdad y qué no lo es. La imagen es muy fuerte, pero refleja totalmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y aunque la foto para mí, como padre, es terrible, si no fuese así nunca se hubiera visto. Esta imagen vino al mundo para mostrar lo más básico», asevera.

Estaba en las Naciones Unidas, habló el representante palestino y por un segundo pensé que quizás nosotros somos los malos y ellos son los buenos

«Fue un regalo»

Nissim, además, cuenta que ha habido momentos de este año en los que ha dudado de sus propios pensamientos, de sus creencias. «Estaba en Naciones Unidas y habló el representante palestino, diciendo locuras, y por un segundo pensé que quizás nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Pero luego volví a la foto de Shani y supe que no. Ves a esa preciosa niña tirada en la parte trasera de una furgoneta, ya muerta, que la llevan como un trofeo, como un animal… «, dice.

Nissim Louk, padre de Shani Louk, asesinado en Israel el 7 de octubre de 2023. Jorge París

Nissim y su familia (tiene otros tres hijos) tuvieron que esperar un mes para saber qué había pasado con su hija, aunque no estuvieron parados. Ricarda viajó a Alemania, ya que ella es de allí y sus hijos también tienen esa nacionalidad, para pedir ayuda mientras que Nissim mandó a un contacto palestino a los hospitales de Gaza. Le dijeron que Shani estaba allí. Finalmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hallaron un trozo de cráneo de Shani en la zona del festival, que le faltara esa parte era totalmente incompatible con la vida. Siete meses después, Nissim recibió el cuerpo de su hija, el mismo día en el que su mujer celebraba su cumpleaños. «Fue un regalo», dice que los ojos brillantes.

A veces es mejor que tu hija esté muerta y no en los túneles de Gaza. Es una locura, ni quiero pensar lo que les están haciendo allí

El israelí reconoce que cuando supo que la joven estaba muerta «fue un alivio». «A veces es mejor que tu hija esté muerta y no en los túneles de Gaza. Es una locura, ni quiero pensar lo que les están haciendo allí. Espero que todos los rehenes regresen», expresa. Es junto a las familias de estos rehenes con quienes Nissim y Ricarda se ha movido en el último año para solicitar ayuda internacional e interponer denuncias en el Tribual Penal Internacional de La Haya y Alemania por crímenes de guerra. «A nosotros no nos importa la indemnización, pero los terroristas tomaron las peores fotos que jamás hayas visto, que si las ves te impiden dormir un mes. Alguien tiene que pagar por ello, estos crímenes son una locura», espeta.

«Tenemos que ayudar a los palestinos»

Aún así, ni Nissim ni su familia sienten rabia. «No estoy enfadado, pero creo que hay que hacer algo ya. Tenemos que ayudar a los palestinos, encontrar una solución, porque Gaza es el peor lugar del mundo. La gente de la Organización de Naciones Unidas debe sentarse y buscar una solución para este gran problema. No podemos seguir viviendo así«, señala. «Hamás los controla y no tienen una vida normal. No tienen educación, hospitales, una vida adecuada, agua, comida… tenemos que hacer algo al respecto. Creo que también es responsabilidad de Israel encontrar una solución para esta pobre gente», dice a renglón seguido.

Nissim Louk, padre de Shani Louk, asesinado en Israel el 7 de octubre de 2023. Jorge París

En esta línea, Nissim reclama la liberación de los 101 rehenes que aún están en Gaza y hace uso de la religión para hacer una comparación. «Los filisteos, que era la gente de Gaza, tuvieron una guerra con Israel hace 3.000 años y los israelíes perdieron, por lo que robaron el arca (para los judíos esto representa la presencia de dios y contenía las tablas de piedra que Moisés). Ahora la historia se repite: los rehenes son el arca y debemos traerlos de vuelta», detalla. «Es difícil. Nadie sabe dónde están. Los soldados están buscando por todas partes y es difícil. Nos robaron el alma y solo cuando la gente que está secuestrada regrese a Israel nos sentiremos un poco más aliviados», agrega.

Fue un ser libre al que le encantaba bailar y que llevó luz a sus amigos y al mundo

Nissim, que atesora cientos de imágenes de su hija en el móvil para enseñar a los medios, ha acudido a Madrid a varios actos organizados por la embajada de Israel, donde hablará de la terrible experiencia vivida, aunque no ha dejado de recordar a su hija como lo que siempre fue, «un ser libre al que le encantaba bailar y que llevó luz a sus amigos y al mundo». Así, no duda en lanzar una advertencia al mundo: «Mira, mira la imagen, esto también te puede pasar a ti».