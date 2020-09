Cuánto de los bienes de los ricos argentinos están en el país y en qué lo invierten

Los datos fueron dados a conocer por el periodista Alejandro Bercovich en su programa Brotes Verdes, por C5N. En el informe mostró además cuánto de esas dividas declaradas están en el país y cuántas en cuentas del exterior o mercados financieros.

Apenas el 30% de los bienes que tienen esos 32.424 argentinos están en el país, el 70% restante moviliza la economía de otros países porque son activos externos.

Emergencia por la pandemia: Por qué hace falta que los ricos colaboren

Así las cosas, el gravamen del 2% para el patrimonio radicado en nuestro territorio y el impuesto de entre el 3% y 5% para las divisas en exterior no frena las inversiones como sostienen estos millonarios que rechazan el impuesto sino que sirven, en todo caso, para evitar la fuga de dólares, en un contexto donde la Argentina necesita del billete verde para activar la economía.

La mayor parte de su patrimonio al estar puesto en activos externos, se trata de colocaciones que no generan inversiones en la Argentina, no generan empleo, no hacen más actividad económica.

“Sin fondos no se puede invertir, y sin inversiones no se crean empleos, no se generan condiciones mejores de vivienda y de vida en general de los trabajadores. En definitiva, el pobre se vuelve más pobre”, justifican así los empresarios su rechazo a este impuesto por única vez para mitigar los efectos de la pandemia y ayudar, a su vez, a las pymes y los sectores más vulnerables del país.

Pero ¿realmente los bienes declarados de estos ricos en la Argentina están destinados mayormente a inversiones? El informe de Bercovich reveló que no. Del total de los 104.000 millones de dólares que tienen en conjunto los más de 32 mil argentinos, el 50% está invertido en bonos, es decir, en el mercado financiero y no en inversiones para motorizar el país o sus negocios. Con esos bonos, obtienen ganancia a través de los intereses.

Otro 25% está en depósitos bancarios, que también generan intereses, un 20% en viviendas, muchas de las cuales dan una renta, y apenas el 5% está en participación en empresas. Es decir, apenas el 5% del total de sus bienes lo invierten. El 95% le da ganancias sin que ello signifique una mejora para los trabajadores, como sostienen.

Dos mitos sobre todos los impuestos a los ricos: análisis de Alejandro Bercovich

CÓMO ES EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

El Frente de Todos presentó el proyecto de ley con el que se buscará, entre otras cosas, hacer frente a parte de los gastos que debieron asumirse ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

La iniciativa anunciada en abril por Máximo Kirchner y Carlos Heller se demoró por la negociación que el país mantenía con sus acreedores privados para avanzar en la reestructuración de la deuda. La discusión quedó así en stand by para no afectar la negociación. Sin embargo, cerrada esa etapa, el oficialismo entiende que los tiempos políticos son propicios para avanzar con una medida de esta naturaleza.

El impuesto, que se pagará por única vez, grava los patrimonios a partir de los 200 millones de pesos. Se trata de la valuación fiscal al 31 de diciembre del año pasado, es decir que alcanza a los patrimonios superiores a los 20 millones de dólares (al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS). Sin embargo 20 millones de dólares de acuerdo a las valuaciones fiscales es mucho más en términos de mercado, por lo que alcanza a los más ricos entre los ricos de la Argentina.

impuesto a la riquezas

impuesto riquezas.jpg

De acuerdo con los autores de la iniciativa, el Aporte Extraordinario para Morigerar los Efectos de la Pandemia tal como fue denominado, alcanzaría a entre 12 mil y 15 mil personas de altísimo poder adquisitivo.

El proyecto prevé además alícuotas escalonadas que van del 3 al 5,2% y los contribuyentes alcanzados por este tributo por única vez con bienes líquidos en el exterior tendrán la posibilidad de acceder a una rebaja en la alícuota si traen a la Argentina dichos fondos.

Con el Impuesto a las Grandes Fortunas el Gobierno aspira a recaudar entre 3 mil y 4 mil millones de dólares que serán destinados en parte a gastos generados por la pandemia de coronavirus Covid-19.