¿Cuánto debe valer el dólar?

Los temores actuales estarían sustentados en la posibilidad de un resultado electoral adverso para los partidos políticos tradicionales en las próximas elecciones presidenciales. Es algo llamativo que el dólar futuro octubre se ubique en $ 380 y no muestre un desborde de precios, mientras que los dólares alternativos muestran brechas estrafalarias.

El mercado de futuro está descontando desbordes en la devaluación del peso para el mes de diciembre, el dólar futuro diciembre cotiza a $ 712 y tiene una tasa implícita del 438,9% anual. Si esta proyección sería correcta, qué sentido tendría comprar dólares alternativos, lo mejor debería pasar por comprar bonos que copien la trayectoria del dólar mayorista o linked que es el que rige para el mercado de futuros.

El bono TV24 es un bono que ajusta por dólar linked, hoy lo pagas $ 345, por debajo de la paridad del dólar que está en $ 350, paga una tasa fija del 0,4%, y esto implica una tasa interna de retorno del 3,3% anual. Es un bono que tiene más potencial de suba que el dólar billete.

Algo parecido sucede con los bonos duales, que ajustan por dólar linked o tasa de inflación. El bono dual que vence en agosto del año 2024 lo pagas $ 343, paga una tasa fija del 3,25% anual, y esto te da una tasa interna de retorno del 2,29% anual. Este bono tiene más potencial que el dólar billete.

Si compramos un bono AL30 a $ 20.727 la lámina de U$S 100, estaríamos adquiriendo un bono con mucho potencial de suba. Hoy la paridad de dicho bono es U$S 27,73, nos parece una paridad muy baja, en un escenario financiero más favorable esta paridad debería valer como mínimo U$S 30,0, eso nos dejaría un precio del dólar en $ 690, cuando hoy le dólar MEP vale $ 747,68, y el dólar contado con liquidación vale $ 904,66.

Las acciones como YPF valen $ 10.300, pero si tomamos la cotización de su ADR en Estados Unidos vale U$S 11,46, cuando el 29 de agosto pasado valía U$S 15,0. Es mejor protegerse comprando acciones de YPF que adquiriendo dólares billetes. Algo parecido sucede con Pampa Holding que en el mercado local vale $ 1.313 pero su ADR en Estados Unidos vale U$S 36,4 cuando el 29 de agosto pasado valía U$S 49,0. Si ambos papeles volverían a los máximos de agosto tienen un recorrido alcista superior al 30% en dólares.

Conclusión

.-No hay que ir como mosca la dulce, salir a pagar hoy por el dólar valores superiores a $ 900 es una locura, hay muchos activos alternativos que podés salir a comprar que reemplazan al dólar billete como resguardo de valor.

.-Hay bonos nominados en pesos que ajustan por inflación, por dólar mayorista o linked, bonos en dólares billetes y acciones. Todo esto sin contar que también está la operatoria de obligaciones negociables.

.-El dólar billete debería ubicarse para fin de año en torno de los $ 1.800 para igualar la ganancia que podrías tener comprando bonos duales o bonos dólar linked. Claramente el que compra dólares podría estar resignando una gran utilidad.

.-El mercado de dólar futuro no está descontando una definición electoral en primera vuelta, más bien apuesta por una definición en segunda vuelta el 19 de noviembre próximo.

.-El gobierno podría conseguir dólares vía una liquidación anticipada de exportaciones de petróleo, más venta de soja que hoy te pagan $ 175.000 la tonelada, liquidación de productos lácteos sin retenciones o la implementación del dólar Pyme. Cuidado que si el dólar pasa los $ 950 podría tener una baja muy importante ante alguna estrategia que ponga en marcha el propio estado.

El dólar no se compra cuando está en la tapa de los diarios, se compra cuando pasa desapercibido, y tiene precio de ganga.

Analista financiero