¿Cuántos días deben trabajar los argentinos para comprarse una notebook, un celular o un Smart TV?

Computadora

Para comprar una Notebook de 15,6”/8gb Ram en Venezuela se requieren 531 días (más de 2 años de 22 días laborables al mes), en Argentina 105 días (mas de 4 meses de 22 días laborables al mes), mientras en el otro extremo en Uruguay se requieren 51 días y en Chile 50 días.

“Los salarios medios de los Argentinos medidos en dólares han recuperado terreno frente al 2020 debido a una apreciación del tipo de cambio oficial frente a la evolución de la inflación. Sin embargo, los precios domésticos de los bienes durables en la canasta de productos considerada en este informe tuvieron aumentos interanuales promedio del 75% muy por encima de la evolución del salario promedio en ese mismo período que ha sido en el orden del 43%. De esta manera en Argentina se requieren más días para adquirir los mismos bienes en términos comparativos con otros países de la región”, explicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

notebook precios días laborables.png

Celulares

Para el caso de la compra de un Celular de 64gb en Venezuela se requieren 220 días (10 meses de 22 dias laborables al mes), en Argentina 60 días (más de 2 meses de 22 días laborables al mes), mientras en el otro extremo en Uruguay se requieren 24 días y en Chile 20 días.

“El gobierno lanza el programa Ahora 30 y 24 cuotas para oxigenar el bolsillo de los argentinos para estos bienes que no incluyen los celulares. El punto de partida en el sector electrodomésticos marca que las ventas minoristas de acuerdo a la CAME son de: + 0,8% en Julio 2021 Vs Junio 2020, +19,6% en el primer semestre 2021 frente a primer Semestre 2020, pero caen -14% en Junio 2021 frente Junio 2019 y en el primer semestre 2021 frente al primer semestre 2019. Es decir, que si bien los planes Ahora son los más exitosos para financiar este tipos de bienes, hasta el momento no han alcanzado como única arma para recuperar el volumen de ventas pre pandemia, porque los argentinos tiene un problema de ingreso además de financiamiento del mismo” especificó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

celular precio días de trabajo.png

Smart TV

En el caso de la compra de un Smart TV de 43” en Venezuela se requieren 168 días (7 meses de 22 días laborables al mes), en Argentina 31 días (más de 1 mes de 22 días laborables al mes), mientras en el otro extremo en Uruguay se requieren 19 días y en Chile 15 días.

“Frente a la cantidad de días que un trabajador argentino tiene que destinar para adquirir los mismos bienes frente al resto de los países de la región en 2021, el gobierno incrementó los impuestos en esta misma canasta de bienes que decide financiar para su compra. En el caso de celulares, televisores, monitores de PC, aires acondicionados y hornos microondas, entre otros productos, que se producen localmente deben pagar 6,5% del impuesto interno, mientras que los que llegan del exterior 17%”, detalló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.