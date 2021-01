¿Cuarentena total en Argentina desde el 15 de enero?

Cuarentena total en la Argentina, AGENCIA NA

Ante el fuerte avance de casos de coronavirus en toda la Argentina, el Gobierno ya habría redactado el decreto para volver a la cuarentena total en todo el país desde el 15 de enero.

La medida sería similar a lo que ocurría en marzo/abril, en la que sólo circulaban los trabajadores esenciales.

Luego de la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, las autoridades habrían dejado escrito el decreto que volvería a nuestro país a Fase 0.

En Casa Rosada se están analizando tanto la curva de casos como las consecuencias económicas que podría generar un nuevo confinamiento extremo.

Se espera que el mandatario, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense vuelvan a reunirse en los primeros días del año 2021 para volver a analizar números y encontrar una solución a un problema que parece no tenerla.