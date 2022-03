Cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania mientras prosiguen los bombardeos

Después de tres semanas de ofensiva, una nueva ronda de negociaciones con Moscú comenzó este lunes mientras siguen los bomberdeos rusos contra Kiev y ucranianos contra Donetsk y el Kremlin anunció que su Ejército no descarta tomar el control total de las principales ciudades de la ex república soviética.

La postura de Ucrania se conoció pocas horas antes del nuevo encuentro en un contexto de mayor optimismo tras los cuatro anteriores sin demasiados avances: exigirá una tregua inmediata y el retiro de las tropas rusas durante una nueva ronda de negociaciones con Moscú previstas este lunes por videoconferencia, después de tres semanas de ofensiva.

«Nuestra postura no ha cambiado: paz, alto el fuego inmediato, retiro de todas las tropas rusas y solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas», dijo Mijailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en un video publicado en Twitter.

El mensaje del asesor ucraniano se conoció pocas horas antes de la nueva ronda de consultas bilaterales destinadas a solucionar la situación derivada de la invasión rusa, en un contexto de mayor optimismo tras cuatro encuentros sin demasiados avances.

Foto: AFP.

Fuentes de los dos equipos coincidieron en afirmar que las posiciones de las partes se acercaron en los últimos días, por lo que esperaban con optimismo las nuevas conversaciones.

Moscú “se ha vuelto mucho más sensible a la posición de Ucrania” y “ha comenzado a hablar constructivamente”, afirmó Podoliak, sin dejar de reiterar en otro momento del mensaje que las propuestas ucranianas “están sobre la mesa y son muy fuertes; entre ellas están la retirada de las tropas y el cese al fuego”, según la agencia de noticias ANSA.

El diplomático subrayó que por ese motivo esperaba que haya “resultados concretos en los próximos días”.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are – the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022