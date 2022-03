Cuarto intermedio en la paritaria de empleadas de casas particulares

La Comisión Nacional de Trabajo para Casas Particulares, reunida en el ministerio de Trabajo, comenzó hoy a desandar la paritaria de las trabajadoras de casa particulares y, ante la falta de acuerdo, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

La reunión tuvo lugar pasado el mediodía en la sede de la cartera laboral y por el gobierno participaron Rodrigo Ruete, del ministerio de Economía, y Daniel Santa Clara, por Desarrollo Social, entre otros funcionarios, junto a representantes de sindicatos y asociaciones de personal de servicio doméstico.

Como suele ocurrir durante las primeras jornadas de debate, no se cerró un incremento y entonces las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de abril, cuando, desde las 11, volverán a reunirse. “Son los primeros pasos de la negociación, no es que no se pongan de acuerdo. Por eso la siguen la semana próxima”, aclararon en la cartera de calle Além.

Lo cierto es que la aceleración inflacionaria del primer trimestre del año ha puesto en aprietos la búsqueda del Ejecutivo de imponer una pauta salarial del 45% con la promesa de revisar dicho porcentaje en noviembre para cubrir el desfasaje inflacionario. La clave, aseguran en el sindicalismo, no sólo estará en tratar de perforar ese techo de cristal sino acortar las cuotas en las que usualmente se dividen los aumentos paritarios.

En 2021 la paritaria del sector, rubricada en junio pasado, concedió a las empleadas un incremento del 42% en cuatro tramos no acumulativos distribuidos de la siguiente manera: 13% a partir del mes de junio, 12% a partir del mes de septiembre; 5% a partir del mes de diciembre y 12% a partir del mes de marzo de 2022. Con este último ajuste, el valor de la hora alcanzó los $299,50 y el mes $37.973 para quienes realicen tareas generales. Si llegara a consensuar una suba del 45%, el ingreso de las trabajadoras de tareas generales en casas particulares podría llegar a unos $55 mil a finales de diciembre de 2022.