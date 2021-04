Cuatro gobernadores abren hoy sesiones con estrictos protocolos

En San Juan, Sergio Uñac abrirá el telón legislativo desde de las 9 de la mañana, con un marco reducido de autoridades provinciales ubicadas en el palco con una capacidad para treinta y cuatro personas, de acuerdo a los protocolos. En 2020 el gobernador sanjuanino no estuvo presente en la apertura de sesiones y su mensaje fue enviado al recinto en forma escrita.

La administración de Uñac pidió a la militancia y a la población no acudir a la legislatura y seguir la transmisión de la sesión a través de los medios de comunicación tradicionales. En su mensaje, el mandatario hará foco en que 2020 fue uno de los peores años de la historia de la provincia: pandemia, terremoto y sequía. “Aún así, el gobierno no tomó deuda ni tocó el fondo anticíclico. El año terminó con equilibrio fiscal, con aumentos de sueldo y bonos en plena pandemia, con sostenimiento de la obra pública”, mencionaron desde la provincia a Ámbito. La actividad económica (la minería no paró y la obra pública solo se detuvo una semana) permitió bajar a 5,2% la desocupación en un contexto desfavorable. “Se bajó el gasto corriente al 5% y eso generó un ahorro, con baja de la recaudación”, anticiparon.

También a las 9, el salteño Gustavo Sáenz tomará la palabra en un acto con modalidad mixta, ya que solo estarán en el recinto los legisladores exactos para dar el quórum a la sesión. Además de presencias reducidas, no habrá acreditaciones de prensa.

Sáenz volverá a referirse a la reforma de la Constitución provincial. El 15 de abril comenzará a rodar el calendario con la distribución y exhibición de los padrones provisorios para la elección de convencionales constituyentes. El 4 de julio, junto con las elecciones legislativas provinciales (adelantadas de la nacional), se definirán los nombres para encarar una modificación que apunta, principalmente, a limitar los mandatos del gobernador, de intendentes y de legisladores.

Otros de los ejes del discurso será la pandemia, así como las inversiones en seguridad y en obras viales proyectadas para este 2021.

A la misma hora, el jujeño Gerardo Morales abrirá el año legislativo en Jujuy en un clima de tensión. Es que pese a los pedidos de respetar protocolos, las organizaciones sociales convocaron a una marcha de protesta. Así, el gobierno jujeño blindará con efectivos policiales el palacio legislativo.

Los ejes que abordará el mandatario radical estarán ligados al desarrollo económico postpandemia, con el impulso a nuevas inversiones, y la gestión en materia educativa y de salud.

A las once será el turno de Alberto Rodríguez Saá en San Luis, que aplicará el mismo protocolo que en 2020: sin público ni periodistas. Apenas podrán estar presentes un puñado de setenta invitados especiales, que deberán presentar un PCR negativo de las últimas 48 horas.

No trascendieron detalles del discurso, pero se espera que el balance de gestión incluya el pago de Nación de la histórica deuda con la provincia.