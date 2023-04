Cuatro muertos en Estados Unidos por un tiroteo en una fiesta de adolescentes

Al menos cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta de cumpleaños adolescente de 16 años en una ciudad del sureño estado de Alabama, Estados Unidos, informaron autoridades y medios.

El tiroteo ocurrió el sábado por la noche en la ciudad de Dadeville y ya está en curso una investigación por homicidio en relación al hecho, dijo en un comunicado la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA por sus siglas en inglés).

«Hasta ahora, se han confirmado cuatro muertes y múltiples lesionados», dijo ALEA.

La cadena de televisión WRBL, citando a fuentes policiales, dijo que los heridos eran 20.

El comunicado de ALEA no explicó los motivos del tiroteo ni otras circunstancias, pero fuentes citadas por WRBL dijeron que al parecer todo comenzó con un altercado.

Este domingo a la mañana había una fuerte actividad policial y cintas de bloqueo de escena del crimen alrededor de un edificio en Dadeville, una ciudad de Alabama con unos 3000 habitantes, y sábanas blancas cubriendo partes del piso.

Una foto tomada por un testigo mostró los cuerpos de al menos seis adolescentes en el suelo, según BNO News.

Según el medio, el testigo dijo que el número total de víctimas era superior a seis, incluidas varias personas que murieron en el lugar. El testigo observó sábanas blancas cubriendo los cuerpos.

Una foto publicada en Twitter muestra a varias familias reunidas afuera de un hospital local luego del incidente.

“Esta mañana, lloro con la gente de Dadeville y mis compatriotas de Alabama”, publicó en Twitter la gobernadora de Alabama, Kay Ivey.

“El crimen violento NO tiene cabida en nuestro estado, y las fuerzas del orden nos mantenemos informados de cerca a medida que surgen detalles”, aseguró.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023