Cuestión de color

Por primera vez, una mujer negra será subdirectora y curadora en jefe nada menos que del mundo, el Guggenheim de Nueva York. Mejor dicho: una mujer de color. O una afro americana. Así lo exige el cánon de moda. O progresista. O políticamente correcto.

Naomi Beckwith (1976), desde 2011 curadora principal en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MAC), se sumará al equipo del Guggenheim a partir de junio. Licenciada en historia. Antes trabajó en el Estudio Museo de Harlem, dedicado a obras de artistas afro descendientes.

En Chicago Beckwith organizó una serie de muestras destacadas, como una retrospectiva de la afroamericana Howardena Pindell. Se ocupó también de la israelí Keren Cytter, el grupo interdisciplinario de artistas vietnamitas The Propeller Group y el británico-nigeriano Yinka Shonibare, entre otros. También fue curadora de la elogiada muestra colectiva 30 Seconds Off an Inch, que exploraba la intersección de las políticas de identidad racial y las tendencias dominantes de la década de 1960. Beckwith que su misión será llevar “una mayor diversidad a las colecciones y exposiciones” del Guggenheim.

El nombramiento de Beckwith, se debe a que el directorio del museo fue acusado de racista. Las denuncias provienen de Chaédria LaBouvier, curadora independiente de ascendencia afrocubana.

Si bien una revisión encargada por el Guggenheim no encontró evidencia de racismo ni en los guiones ni en el comportamiento de los directivos de la institución del Upper East Side en Manhattan, en 2019 el museo neoyorquino decidió contratar a Ashley James como curadora asociada de arte contemporáneo, lo que la convirtió en la primera curadora negra a tiempo completo en la historia del museo inaugurado en 1937. Beckwith será la primera curadora negra en ocupar el puesto de subdirectora en el Guggenheim.

En fin, los artistas de color serán tenidos en cuenta. No lo están ahora. La presencia del portentoso Basquiat en el Gugenheim pareciera demostrar lo contrario.