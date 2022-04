CUESTION DE PESO | 7 miradas

En principio María Eugenia Vidal se ha llamado a silencio sobre su futuro político. Nativa porteña fue activa funcionaria en la Jefatura de Gobierno Macri y luego, durante su presidencia, gobernadora bonaerense.

Al cambiar la ronde política, Marido nuevo, casa nueva en Capital, cuidado de sus hijos. Y el sello de su eterna sonrisa.

Juntos por el Cambio se alborota: se acercan las elecciones del 2023. Candidatos a la Presidencia: por ahora Horacio Rodríguez Larreta & Patricia Bullrich. Ya están en carrera para distintas funciones Martín Losteau, (¿jefe de gobierno?), Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, etc, etc, etc. Sin contar el Gran Enigma de M.M.

¿Y a todo esto; a que aspira la actual diputada -por Capital- María Eugenia Vidal?

Ha vuelto a través de Hola. La revista se define por difundir los vaivenes de amores de las celebridades. O sea sobre una farándula próspera y social: ropa escasa, playas excepcionales, fiestas chic. Amores y dinero. Nada desagradable; ni hambrunas, pobreza, muertes. Ni por supuesto la política.

La señora Vidal seguramente ha leído a la socióloga Catalina Singer, quien al pasar comentó “Siento que los estándares estéticos allá son la dictadura”. La nutricionista Mónica Katz dictaminó. “Estamos entre los tres países del mundo con mayor malestar corporal o infelicidad corporal, como lo llamamos ahora. Hemos construido como sociedad global, pero sobre todo en nuestro país, un ideal estético con eje en la delgadez… es mortífero para el cuerpo y también para la mente…” Y la canadiense Sharon Haywood: “Me di cuenta que era gorda en una visita a la Argentina. No encontraba talle en ningún local de ropa.”.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, María Eugenia Vidal, compartió cuatro fotografías que ilustran los cambios corporales que registró desde 2013 a la actualidad. Fragmentos de sus declaraciones: “Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejaron en mi salud. …Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso…noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los “estereotipos”. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo”.

No sabemos aún su futuro cargo. Eso sí. La diputada María Eugenia Vidal ya está en campaña. Pese lo que pese.