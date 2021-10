Cuidar el bolsillo: avanzan los operativos para controlar precios – Télam

Juan Zabaleta. Foto: Ral Ferrari.

El Gobierno afin los detalles de los operativos que se pondrn en marcha para garantizar el cumplimiento de la resolucin que congel por 90 das los precios de ms 1.400 productos de consumo masivo, a la vez que volvi a reclamar la solidaridad de los empresarios para «cuidar el bolsillo de los argentinos».

El asunto fue uno de los ejes de la reunin que encabez el presidente Alberto Fernndez en la quinta de Olivos con funcionarios nacionales, intendentes bonaerenses y dirigentes de la coalicin gobernante, como los diputados Sergio Massa y Mximo Kirchner.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof particip de manera virtual.

En ese encuentro, el Presidente llam a desempear un «fuerte trabajo en defensa del bolsillo de los argentinos, garantizando la estabilidad de los precios y cuidando a las familias», dijeron fuentes oficiales.

El Gobierno emiti esta semana una resolucin por la que se congelan los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el prximo 7 de enero.

Anibal Fernndez. Foto: Ral Ferrari.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, afirm tras la reunin en Olivos que la canasta de productos de consumo masivo a precios convenientes puesta en marcha por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apunta a «cuidar el bolsillo de argentinos», y pidi «solidaridad» a los empresarios.

«Tenemos que cuidar el bolsillo de los argentinos, es una demanda, es una necesidad y a partir de maana cada intendente, cada funcionario, va a ir a recorrer» el territorio para controlar «esa medida que se tom de precios mximos», dijo Zabaleta.

El ministro record que «a muchos empresarios, durante la pandemia, el Gobierno los asisti con el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Produccin) para que los trabajadores pudieran cobrar sus salarios, y eso estuvo bien».

Mario Secco. Foto: Ral Ferrari.

«Ahora necesitamos que los empresarios nos ayuden para cuidar el bolsillo de los argentinos», subray Zabaleta.

Durante el encuentro se acord tambin que intendentes y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires realicen controles para ayudar a lograr el fiel cumplimiento de la resolucin oficial.

Al respecto, el intendente de Berisso, Fabin Cagliardi, confirm que maana comenzarn a «controlar los precios en los municipios» y dijo que los jefes comunales se comprometieron a «a estar muy encima de eso».

A su turno, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo que «se trat de una reunin de gestin», en donde «se habl de economa» preparndose «para los prximos dos aos de Gobierno», porque «la poltica es la nica que soluciona todos los temas».

Fabin Cagliardi. Foto: Ral Ferrari.

En la reunin, el Presidente estuvo acompaado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; los ministros Zabaleta; de Obras Pblicas, Gabriel Katopodis; de Agricultura, Ganadera y Pesca, Julin Domnguez; del Interior, Eduardo De Pedro; de Seguridad, Anbal Fernndez; de Desarrollo Territorial y Hbitat, Jorge Ferraresi; y de Transporte, Alexis Guerrera.

Tambin participaron el secretario general, Julio Vitobello; el secretario de Hbitat, Santiago Maggiotti; la titular de Aysa, Malena Galmarini; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y el presidente de la Cmara de Diputados de la Nacin, Sergio Massa.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, particip mediante videoconferencia, debido a que esta tarde estuvo en el municipio de Mar Chiquita, donde inaugur obras.

Julio Zamora. Foto: Ral Ferrari.

All, durante un contacto que mantuvo con la prensa, Kicillof critic a las empresas por no adherir de manera voluntaria al acuerdo de precios impulsado por el Gobierno nacional y dijo que «ser oposicin no significa oponerse a todo» y que lo que se debe privilegiar es el cuidado del «bolsillo de la gente».

«Es realmente una situacin inslita porque la propuesta del Gobierno nacional es perfectamente razonable, no atenta contra la ganancias de las empresas simplemente buscamos darle un respiro al bolsillo de la gente que esta tratando de recuperarse de la pandemia y recuperar la vida previo a la pandemia», dijo el gobernador.

Respecto a la oposicin, Kicillof sostuvo que «si quieren hacer un uso poltico y tirarse en contra de lo que beneficia a la gente, que directamente digan: como hay elecciones, preferimos que haya inflacin y as hay descontento» en la poblacin, sostuvo el mandatario.

«La verdad es que uno espera que por lo menos colaboren y no se tiren en contra de la gente, del bolsillo de la gente y del acceso a la alimentacin de los sectores populares y medios que tanto lo necesitan», agreg el gobernador bonaerense.

En lo que respecta a la canasta de productos de consumo masivo dispuesta por la Secretara de Comercio Interior, hoy la Asociacin de Supermercados Unidos (ASU) y las cadenas que la integran afirmaron que estn trabajando para que «el cambio de precios» resultante de la decisin oficial de congelar los valores de 1.432 artculos «se vea reflejado en las gndolas a la mayor brevedad posible».

«En la ltima semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementacin de la Resolucin 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional», afirm ASU en un comunicado de prensa.

Ms all de ratificar su predisposicin a cumplir con la medida impulsada por el Gobierno, los supermercadistas dijeron que requieren del «compromiso» de las empresas productoras-proveedoras «para cumplir y mantener sus niveles de servicio».