Cumbre de Milei con gobernadores para tratar reclamos urgentes: los detalles – NCN

Tras la eliminación de Ganancias y ante la preocupación por la gran caída de recursos para sus distritos, los Gobernadores se reúnen con el presidente Javier Milei. Lo harán con la intención de llevarse certidumbres frente a sus reclamos sobre los planes del nuevo gobierno.

El encuentro será este mediodía en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. El Gobierno nacional adelantó que tiene decidido revertir la reforma del impuesto a las Ganancias que impulsó la gestión anterior y eliminó virtualmente el pago del gravamen para la mayoría de los asalariados.

Cabe mencionar que hasta ayer lunes, los gobernadores mantenían el planteo de que la necesidad de una compensación para las provincias es innegociable, pero que la propuesta no es dar marcha atrás con Ganancias sino, modificar el gravamen conocido como “Impuesto al cheque” y hacerlo coparticipable. La Libertad Avanza no tiene ningún mandatario provincial propio y con 37 diputados y 7 senadores estará obligado a negociar con los jefes provinciales para avanzar con las reformas que presente en el Congreso nacional.

Asimismo, los mandatarios siguen con bastante desconcierto los primeros pasos del Ejecutivo nacional.

De esta manera, los gobernadores tomaron medidas de ajuste, en muchos casos incluidas las medidas más simbólicas de ajuste a la “casta”: recortes de hasta 50% de cargos políticos, cancelación de designaciones realizadas por sus antecesores en los meses previos, recortes presupuestarios de varios puntos porcentuales, auditorías de obras y contratos, eliminación de regímenes jubilatorios de privilegio y pago diferido de sueldos, entre otras.

Resumiendo, los reclamos son los siguientes:

-Deuda de las provincias con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial: los estados provinciales se endeudan con Nación a una tasa muy baja, del 1% anual, pero la deuda se ajusta por inflación, de modo que no se licua. Con Massa en Economía, las provincias recibieron prórrogas para los vencimientos de los últimos meses. Los vencimientos se acumulan ahora en los primeros meses del 2024, aseguran algunos gobernadores que recibieron sus distritos con la deuda ya tomada.

–Obra pública: el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Estado nacional no va a licitar obra pública nueva y cancelará las que se hayan licitado y no hayan comenzado. En las provincias, señalan los mandatarios, hay mucha obra pública comenzada y paralizada hace años, cuyo futuro no es claro. Los gobernadores también plantean avanzar en rutas nacionales y aeropuertos, estratégicas para sus economías y para el turismo en algunos casos.

–Deuda que la ANSES mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación y que se acumuló en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández.

–Valor del Barril Criollo: un planteo de provincias hidrocarburíferas, sobre todo del sur del país, por el precio que pagan las refinadoras a las petroleras en el mercado interno, un valor por debajo del internacional y por le cual esas provincias cobran menos regalías.

–Retenciones: en las últimas horas el Gobierno nacional dio marcha atrás y finalmente no habrá aumento de las retenciones para una veintena de economías regionales -como reclamaban los gobernadores- y en cambio incrementará en 2 puntos porcentuales, hasta el 33%, la alícuota de los subproductos de la soja.