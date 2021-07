Cupo sindical en las listas: se suman reuniones pero hay pocas expectativas

Al igual que en las últimas elecciones, no hay muchas expectativas de que los gremios puedan pesar en la confección de listas pero, de todos modos, ya comenzaron las reuniones con funcionarios para manifestar su apoyo al proyecto de unidad que emana del Frente de Todos, clave para un triunfo en las elecciones legislativas. También los dirigentes de movimientos sociales, que han ganado peso en los últimos años –hoy muchos son funcionarios-, buscan ser incluidos en la nómina de candidaturas.

Justamente en ocasión de un homenaje por una nueva conmemoración de la muerte de Perón en la casa de Gaspar Campos, en Vicente López, que organizó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Esteban “Gringo” Castro, se pudo ver a funcionarios como Santiago Cafiero, virtual jefe de campaña del FdT, al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y al ministro Gabiel Katopodis (Obras Públicas) con militantes populares y sindicalistas.

Se trató de un acto realizado el jueves por la noche en el que culminó el peregrinaje de los denominados “Misioneros de Francisco”, un grupo de laicos de los movimientos sociales y sindicalistas de la CGT regional Zona Norte de la provincia de Buenos Aires que “caminaron 100 kilómetros con la imagen de la Virgen de Luján en los hombros” desde la Basílica hasta la casa donde vivió el tres veces presidente argentino, Juan Domingo Perón.

El Movimiento Evita, que tiene varios funcionarios en el Ejecutivo, intentará colar candidatos en listas distritales. Un dirigente social aliado, como Daniel “Chuky” Menéndez, hoy subsecretario en Desarrollo Social, suena para integrar la nómina principal de la Provincia.

Otra reunión importante que tuvo lugar en la semana fue la visita que realizaron dirigentes de Unidad Popular al presidente Alberto Fernández. El economista Claudio Lozano, director del Banco Nación, y Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE y referente de la CTA Autónoma, fueron parte de la comitiva que recibió el jefe de Estado en su despacho.

“Las candidaturas no fueron un tema de discusiones. Sí hubo un planteo de la necesidad que el Frente dé lugar a todas las expresiones y que hoy no se puede resumir todo dentro del PJ”, dijo Godoy a este medio, que se esperanzó que luego de los comicios se pueda institucionalizar el FdT. “Este planteo refiere no solo a armados electorales o de gestión de gobierno sino también a una construcción política con mayores niveles de unidad y hubo coincidencia en eso”, agregó y remarcó que el Presidente avaló que la coalición oficialista dé lugar a todos los actores políticos de la misma.

La “deuda” de la política con los jefes sindicales en cuanto a un mayor lugar en las listas de candidatos, seguramente replicará más reuniones de este tipo. Otro referente del sindicalismo estatal como Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, termina mandato en la cámara baja en diciembre próximo y ya expresó su anhelo de renovar la banca por la provincia de Buenos Aires. Las negociaciones, en este caso, no son tanto con la Casa Rosada sino con la presidencia del Senado. Es que Cristina Kirchner tallará fuerte en la definición de las listas de la denominada “madre de todas las batallas”.