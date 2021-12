Daer y un pedido preciso: “Los que más tienen que paguen las tarifas que tengan que pagar”

El cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, ratificó el rechazo generalizado de la central obrera respecto de las intenciones de varios sectores empresarios de avanzar sobre proyectos que degraden los derechos de cientos de miles de trabajadores argentinos.

Desde hace largo tiempo desde el sector sindical vienen repudiando las diversas acciones de los grupos concentrados en pretenden impulsar una reforma laboral. Al mismo tiempo, al ser consultado acerca de un posible proceso de flexibilización laboral, Daer afirmó que eso “no se sostiene socialmente”.

Respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene comandando el ministro de Economía, Martín Guzmán, el referente gremial remarcó que “el Fondo tiene el pecado original que le prestó al gobierno anterior una cantidad de dinero que sabía que no podía pagar”.

“Si no se firma se va todo al diablo, no hay sostenibilidad de la macro, entonces no pasa nada positivo. Este marco de realidad impone condicionamientos; el Fondo tiene responsabilidad por haber otorgado este préstamo”, insistió en diálogo con A24.

Cabe recordar que hacia fines de la semana pasada el propio ministro asistió a la CGT y ofreció una disertación en la que se abordó la negociación con el FMI y dejó en claro que bajar la inflación llevará tiempo y que se deberá atender la deuda con los trabajadores.

En dicho encuentro, el titular de la cartera nacional recibió el apoyo del consejo directivo en su totalidad. En ese momento, Daer se mostró muy a gusto con la visita. “No recordamos que un ministro de economía haya venido a la sede de los trabajadores ni que hablé frente a toda la dirigencia en este histórico salón”, detalló.

El referente sindical también se refirió a las tarifas y dejó en claro que las mismas no se pueden subir de forma universal, aunque pidió que “los que más tienen que paguen las tarifas que tienen que pagar”.

“Es un proceso que puede traer movimiento de precios. Hoy están congeladas y el movimiento inflacionario nadie lo entiende. Lo que no se puede hacer es un shock como sueñan algunos, devaluar la moneda y empobrecer a todo el mundo”, concluyó.