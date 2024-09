Daniel Arroyo: La AUH aumentó por encima de la inflación, pero el Gobierno escondió su principal política social

Daniel Arroyo sostuvo que el Gobierno implementó políticas sociales específicas que ayudaron a la estabilidad de los sectores más vulnerables con el objetivo, entre otros, de evitar un estallido social. A pesar de esto, contó que cada vez son más las personas que se alimentan en comedores debido al desempleo y la falta de oportunidades laborales. Además, señaló que hay un fenómeno de “implosión social”, en el que la gente «revienta para adentro» porque cree que las protestas no son efectivas. “Ese fenómeno de implosión social sostiene la paz social en términos generales, pero genera una cosa muy complicada en la vida diaria”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Arroyo es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires (2021-2025). Fue ministro de Desarrollo Social de la nación (2019-2021), mismo cargo que ocupó en la provincia de Buenos Aires (2007-2013) y se desempeñó como secretario de Políticas Sociales de la Nación (2003-2007).

La crisis económica empieza a sentirse cada vez más en las clases medias, un fenómeno que se suma a la ya trágica situación que atraviesan los sectores populares. ¿Percibis alguna mejora? ¿Percibis que se tocó piso en el segundo trimestre y que algunas noticias positivas, como indica el Gobierno, empiezan a notarse en reducir la tensión social en los sectores de menos ingresos, o no?

Creo que hay algunos sectores que entraron a un amesetamiento. Algunos sectores productivos siguen cayendo y otros se han amesetado.

El problema central, para los más pobres y para la clase media, son los costos fijos altos y el nivel de endeudamiento. Entonces, una empresa que anda un poquito mejor, que pegó una venta más y que hizo que la gente pueda trabajar el sábado para despachar y vender un poquito más, le da al trabajador un manguito, pero va a su casa y como debe plata y está en menos 10, eso se le va al pozo y no logra sentir la mejora.

Ahora, el problema es que como cuesta tanto comer y como los costos fijos son tan altos, al igual que moverse hoy, el transporte es caro, y sobre todo la luz, el gas y los servicios son tan complicados, la mejora y que le entre un poquito más de plata a una familia no se percibe porque está muy abajo, entonces todo va a parar agujeros todo el tiempo.

No sé si leíste una nota de Jairo Straccia en El Cronista Comercial donde él planteaba que el secreto de que no había estallido social es que el gobierno de Milei había aumentado determinadas partidas de la ayuda social que hacían que se sostuviera la paz social en los sectores de abajo. Además, el autor plantea que mejoró el poder de compra hasta alcanzar el 90% de la canasta básica alimentaria. No sé si tuviste oportunidad de leer esa nota o si conocés este tema para ampliarnos un poco más…

Sí, la leí. El Gobierno claramente hizo dos cosas. Por un lado, aumentó la Asignación Universal por Hijo por arriba de la inflación, la AUH se mueve igual que la jubilación, de acuerdo a un esquema de movilidad. El Gobierno le metió aumentos mayores en el medio y aumentó, al nivel de la inflación, la Tarjeta Alimentar, la tarjeta que se encarga todos los meses para comprar alimentos.

El tema, en mi opinión, es que más allá de haber aumentado esto, igual hay más gente en comedores y en merenderos, y para mí tiene que ver con lo que decías antes, con el tema de costos fijos altos. Hay más transferencia de dinero, realmente lo hizo por arriba de la inflación, si uno toma el conjunto de la Tarjeta Alimentar y la AUH. Pero el tema de que hay pocas changas, de que hay más desempleo, de que el pan está $3000 y la leche $1800…

Está bien, pero evidentemente llama la atención porque pasa por debajo del radar. Un gobierno normal diría que la única partida que ha aumentado por arriba de la inflación fue la ayuda social, y resulta que aquí está escondido.

Sí, en realidad esa es la política social del gobierno, y lo ha hecho. Me parece que lo esconde porque su mirada es tratar de que el Estado esté por debajo del radar, la idea es que el Estado no esté y que se corra. Por eso, lo que normalmente haría cualquier gobierno, que sería decir que han aumentado tanto o hicieron tal cosa, este no lo publicita, pero objetivamente sí lo ha hecho.

No ha hecho otras políticas, pero esta sí. Me impresiona que el Gobierno trata de no darle publicidad a todo aquello que implique un apoyo del Estado directo a las personas, y que su lógica es, que el Estado Nacional transfiere dinero, y lo está haciendo así, el resto se encargan las provincias y los municipios. Lo ha hecho desde un comienzo, esa ha sido la política social del Gobierno.

¿Y vos crees, como dice Jairo, que esa es una de las explicaciones de la paz social?

Yo creo que es una, y le agregaría dos más a la explicación. La segunda es que hay un fenómeno de implosión social y no de explosión, porque hay mucha gente que revienta para adentro. Que está mal y complicada, pero no hay un fenómeno de protesta y de explosión. Primero, porque la gente cree que está mal hace mucho tiempo. Segundo, porque la implosión es esa cosa de agobio que sube la violencia de cero a diez. Es decir, yo ando por la calle, me rozo con alguien y a los dos minutos ando a los golpes, pero es todo micro, todo para adentro y no hay un fenómeno de protesta generalizada.

Esto tiene que ver, en parte, con la sensación de que la protesta no sirve, es decir, que se hace protesta y no se consigue nada, y en parte porque no le creen a nadie y está rota la relación con la política. Ese fenómeno de implosión social sostiene la paz social en términos generales, pero genera una cosa en la vida de los barrios, de las escuelas y de la diaria, muy complicada.

Lo otro para mí, también, es que la economía informal se auto-organiza, entonces uno va por la segunda marca, ve cómo le encuentra la vuelta, se endeuda con un pariente y después va con el otro. Hay una sociedad, en especial de los más pobres, que sabe cómo vivir en informalidad y que se preparó para este proceso de ajuste.

Entre que la sociedad le va encontrando la vuelta a lo que puede, endeudándose y yendo al comedor, un fenómeno de implosión social y no creencia en nada, y la transferencia de dinero, para mí esas tres cosas explican algo que es una foto. Ahora yo no me tentaría en creer que esto va a ser permanente, porque es una foto, la película es que se va degradando y se va poniendo más dura la vida cotidiana.

Y te puedo agregar un elemento más, que la gente durante los cuatro años de Mauricio Macri, sí salió a la calle a protestar y vio que finalmente no produjo resultado, porque cuatro años después vino algo peor. Finalmente lo que se comprobó es que ese no es un mecanismo para resolver el problema…

Sí. Ahora, en la corta, la idea era yo voy a protestar, y la primera vez no, ni la segunda, ni la tercera se obtiene nada, con lo cual, digo que más allá del rol de las organizaciones sociales, no parece eficiente, como que no tiene sentido. Uno siente que pierde mucho y que no consigue nada. Eso se ha instalado mucho y eso fortalece el fenómeno de implosión, de meterse para adentro.

Ahora, en términos de la vida diaria, de la vida en los barrios y la tensión cotidiana, están pasando cosas, y por eso hay que prestarle atención a lo que sigo, más allá de que es evidente que se está manteniendo la paz social.

Además, quizás agregaría otra que yo si creo, la sociedad quiere que al Gobierno le vaya bien, en realidad quiere que al país y a su familia le vaya bien. Las ganas de que esto funcione es para que el esfuerzo tenga sentido y que valga la pena. No es que hay convencimiento con lo que se está haciendo, si no ganas de que esto funcione y que su familia esté un poquito mejor.

